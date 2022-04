Freedom presenta: anticipazioni puntata oggi, 2 aprile

Questa sera, sabato 2 aprile 2022, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 2 aprile 2022, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 2 aprile

Roberto Giacobbo prosegue il suo viaggio tra i vari Continenti, inseguendo misteri, fedi, miti, fenomeni. Questa settimana, mentre iniziano i preparativi della Pasqua, Freedom propone un ampio viaggio nei luoghi di culto più importanti del mondo. In Messico, con la Madonna di Guadalupe e, in Francia, con la Tomba di Maria Maddalena. E poi, con i luoghi e le leggende che hanno accompagnato l’Arcangelo Michele; Papa Celestino V; San Francesco da Paola; gli 800 martiri di Otranto, nel martirio dei Catari; il mistero della Lancia di Longino; il Museo della anime del Purgatorio…

Un viaggio tra i misteri del passato e del futuro, a iniziare da quelli più popolari. Cosa c’è, oltre la leggenda, sui vampiri? John Polidori è stato il primo ad aver scritto di vampiri e del fantasma della sua Villa di Corliano, della Tomba di Dracula e della porfiria. Le sirene sono esistite veramente o fanno solo parte del mito? E cosa è successo a Triora, conosciuta come la Città delle Streghe? Dopo la declassificazione di file militari, si può parlare di ciò che emerge dal Blue Book americano, che ha raccolto avvistamenti di UFO tra 1947 e il 1969 e le testimonianze esclusive dei maggiori ufologi internazionali. Cosa si sa di quelli fatti da militari americani o italiani?

E ancora, tra le domande più frequenti ricevute dalla redazione di Freedom, quelle su sensitivi, previsione del futuro, creature fantastiche e città misteriose. Nostradamus era davvero capace di vedere eventi oltre il tempo? Chi sono veramente i sensitivi? È vero che nella profondità del mare vi sono dei mostri? Perché il paese di Rosazza deve la sua fama ai fantasmi? Da secoli ci si interroga sulla presenza degli alieni sulla Terra. Cos’erano i Vimana, gli antichi carri volanti dell’India? Cosa sono le misteriose sfere di luce, che compaiono nei cieli di tutto il mondo? Gli alieni possono essere stati tra noi in passato o potrebbero esserci oggi? Filmati e interviste esclusive affrontano questi scottanti argomenti.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.