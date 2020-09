Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata dell’11 settembre

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione sempre più spericolata di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda oggi, venerdì 18 settembre, su Italia 1.

Anticipazioni del 18 settembre

Nella puntata che va in onda questa sera, Freedom si occuperà di un’indagine a metà strada tra storia e X-Files. A fare da scenario al reportage, uno dei luoghi più belli del pianeta, il Grand Canyon: qui, secondo le cronache di un giornale dell’Arizona, oltre 100 anni fa un esploratore trovò un’immensa cavità sotterranea dove erano custodite le tracce di un’antica civiltà perduta. All’interno di questa grotta, tra le più grandi di tutto il Nord America, sarebbero nascoste centinaia di mummie, insieme ad altri reperti. Ma cosa c’è di vero in questa vicenda? Si parlerà poi di Cavalieri Templari: perché questi monaci guerrieri sono stati perseguitati? Quali conoscenze possedevano? Quali tesori? Questa volta, Giacobbo cerca le loro tracce in Abruzzo, in una piccola chiesa medievale tornata al suo antico splendore dopo il terremoto del 2009. Da una piccola chiesa sperduta, a uno dei monumenti più famosi d’Italia: la Mole Antonelliana. Con i suoi 170 metri di altezza, quando fu inaugurata, alla fine dell’Ottocento, era l’edificio in muratura più alto del mondo. Da allora è rimasto il simbolo di Torino. Infine, insieme al professor Zahi Hawass, in un lungo percorso attraverso il Nilo, da Saqqara a Luxor fino all’estremo sud, alla ricerca di uno dei più grandi geni del passato, l’architetto che ha realizzato la più antica piramide giunta fino a noi. Il suo nome era Imhotep. Freedom vi aspetta su Italia 1 venerdì 18 settembre alle ore 21:20.

Streaming e tv

Dove vedere Freedom in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it

Potrebbero interessarti Chi è Carolina Rey, la concorrente di Tale e Quale Show 2020 Chi è Luca Ward, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti che entrano oggi nella Casa, il cast completo