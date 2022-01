Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 10 gennaio

Questa sera, lunedì 10 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 10 gennaio, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 10 gennaio

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine la “Sindrome della Capanna“. Quali conseguenze ha, sulla nostra mente, la pandemia che stiamo ancora affrontando? Molti raccontano di aver provato ansia, paura e disagio, non solo durante l’isolamento, ma anche quando è arrivato il momento di riprendere la vita di tutti i giorni. Giacobbo e la sua squadra si recano poi in Sicilia, per parlare di uno dei luoghi di culto mariani più spettacolari d’Italia: il Santuario di Tindari. Dall’alto, domina il tratto di costa dove si trovano i Laghetti di Marinello. In questi luoghi riecheggiano storie, leggende e miracoli legati a una statua che sembra custodire molti segreti: la Madonna Nera di Tindari. La loro diffusione, in Europa, potrebbe essere opera dei Templari? L’ultimo restauro della statua di Tindari ha rivelato qualcosa di sorprendente, forse una chiave per chiarire un mistero che dura da secoli… A seguire, Giacobbo andrà sotto La Valletta, nell’Isola di Malta. Nei sotterranei che costituiscono una vera e propria città sotto la città. Fatti di cunicoli, cisterne e abitazioni di fortuna, dove gli abitanti si proteggevano dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. L’unica imbarcazione cinese fuori dalla Cina è custodita all’interno di un bosco del Lazio. È la sola replica esatta, al di fuori del Regno di Mezzo, realizzata in scala 1:3 della Nave del Sollievo e della Purezza. Lunga 36 metri, in marmo, ed esposta nel Giardino Imperiale del Palazzo d’Estate, vicino a Pechino. In chiusura, l’appuntamento con la rubrica un Museo in 10 minuti fa ancora tappa nella Repubblica di San Marino, per dare spazio alle stranezze conservate all’interno del Museo delle Curiosità: come mezzi di trasporto e giochi assai inusuali, fino a un guanto da difesa per signora del 1800, con tanto di artigli incorporati. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,20.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita.

Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.