Frecce Tricolori 2 giugno 2025 Roma streaming e diretta tv: dove vederle

Oggi, lunedì 2 giugno 2025, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica, un evento che si riallaccia al referendum del 1946, quello tramite cui è stata abolita la monarchia e scelta la repubblica. Come ogni anno, il presidente Sergio Mattarella si recherà presso l’Altare della Patria, in Piazza Venezia, e qui lascerà la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Il primo appuntamento di lunedì 2 giugno 2025 parte alle ore 9, dopodiché tocca alle Frecce Tricolori, che animeranno il cielo della capitale con rosso, verde e bianco. Dove vedere il passaggio delle Frecce Tricolori il 2 giugno 2025 a Roma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Per seguire le Frecce Tricolori in diretta televisiva basterà sintonizzarsi su Rai 1. Essendo un evento a carattere nazionale, sarà trasmesso in diretta dalla tv di stato, per cui la Rai. Il TG1 si premurerà di trasmettere in diretta televisiva la parata del 2 giugno 2025 che si svolge come da tradizione a Roma, per cui si collegherà con la capitale a partire dalle ore 9 a Piazza Venezia. Qui ci sarà la partenza delle Frecce Tricolori e della parata militare. Per seguire la diretta in TV basterà sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può sintonizzarsi sul tasto 101.

Frecce Tricolori 2 giugno 2025 streaming live

Non solo TV. È possibile seguire le Frecce Tricolori anche in live streaming. In che modo? Semplice: siccome la diretta televisiva è a cura di Rai 1, anche il live streaming è disponibile attraverso RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione messa a disposizione da Viale Mazzini.

Come funziona? Basterà accedere oppure registrarsi se è la prima volta, anche via social come Facebook o Google, dopodiché selezionare il canale in diretta dal menù a tendina che si trova sulla sinistra. RaiPlay è una piattaforma pensata sia via desktop che tramite app.