Fratelli Caputo: cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata di Fratelli Caputo andata in onda mercoledì 30 dicembre 2020 su Canale 5? Il crollo del soffitto di una scuola è diventata l’occasione di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si è offerta di farsi carico dell’organizzazione. Valutando la possibilità di un testimonial importante, Nino ha finto di conoscere Red Canzian, senza sapere che l’ex Pooh si trovava proprio nei dintorni e che Patrizia lo avrebbe costretto ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata. Grazie ad un rocambolesco intervento del piccolo Giacomo, preparato ad arte dallo zio Nino, Red Canzian ha poi accettato di cantare alla serata di beneficenza.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella seconda puntata di Fratelli Caputo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

