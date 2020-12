Fratelli Caputo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 30 dicembre

Questa sera, mercoledì 30 dicembre 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 dalle ore 21.25 (circa) la seconda puntata di Fratelli Caputo, la nuova serie tv che ci accompagnerà per quattro puntate durante tutte le festività natalizie, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Si tratta della storia del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata di Fratelli Caputo in onda stasera, 30 dicembre 2020.

Anticipazioni

Il crollo del soffitto di una scuola diventa l’occasione di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si offre di farsi carico dell’organizzazione. Valutando la possibilità di un testimonial importante, Nino finge di conoscere Red Canzian, senza sapere che l’ex Pooh si trova proprio nei dintorni e che Patrizia lo costringerà ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata. Grazie ad un rocambolesco intervento del piccolo Giacomo, preparato ad arte dallo zio Nino, Red Canzian accetta di cantare alla serata di beneficenza.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata della fiction Fratelli Caputo, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Nino Caputo, interpretato da Nino Frassica

Alberto Caputo, interpretato da Cesare Bocci

Patrizia Caputo, interpretata da Sara D’Amario

Agata, interpretata da Aurora Quattrocchi

Loredana Rizzo, interpretata da Rossana Ferrara

Andrea, interpretato da Riccardo De Rinaldis

Barbara, interpretata da Giorgia Boni

Franca, interpretata da Anna Teresa Rossini

Simone, interpretato da Giancarlo Commare

Giacomo, interpretato da Riccardo Antonaci

Turi, interpretato da Francesco Guzzo

Michele, assessore, interpretato da Daniele Pilli

Rosalia, interpretata da Carmela Vincenti

Carmela, interpretata da Andrea Vitalba

Antonio Giuffrida, interpretato da Fabrizio Buonpastore

Senatore Valenti, interpretato da Mimmo Mancini

Se stesso, interpretato da Red Canzian

Se stesso, interpretato da Samuele Carrino

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata di Fratelli Caputo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Le location della serie tv, Fratelli Caputo

