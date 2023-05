Chi è Franco Simone, il cantante ospite di Oggi è un altro giorno

Franco Simone è un noto cantante, popolare in particolare negli anni Settanta, e sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1, per omaggiare il grande Jimmy Fontana, insieme al figlio Luigi. Franco Simone infatti cantò uno dei maggiori successi di Jimmy, Il mondo. Classe 1949, è nato ad Acquarica del Capo, in provincia di Lecce.

Cresce in una famiglia molto numerosa in quanto è il sesto di nove figli. Si diploma al Liceo Classico Dante di Casarano e successivamente si iscrive alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Presto la musica diventa la sua più grande passione. Il suo esordio arriva nel 1972 quando vince il Festival di Castrocaro, con il brano Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti).

Un anno dopo partecipa al varietà Canzonissima, condotto da Pippo Baudo e nel 1974 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Fiume grande. Il brano non arriva in finale ma avrà un grande successo di vendite. Nell’anno 1976 esce l’album Il poeta con la chitarra dal quale viene estratto il singolo Tu… e così sia, oltre che il brano Tentazione, che lo porta tra i vincitori dell’edizione invernale del Festivalbar.

Franco Simone ha avuto grande successo anche in Paesi dell’America Latina come il Cile. Spesso ospite in tv, nel 2005 partecipa al reality show televisivo Music Farm dove duetta con Mietta, e nel 2006 è stato voce solista ne Il vento di Mykonos, opera-concerto trasmessa su Rai 1, insieme a Fausta Vetere e altri. Franco Simone è molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che ha sposato Piera Romoli, anche lei cantante. La coppia una figlia, di nome Sara.