Francesco Oppini, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Francesco Oppini è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Nato a Torino il 6 aprile 1982, ha dunque 38 anni. È il figlio dell’attore Franco Oppini e di Alba Parietti. Ma chi è Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesco Oppini del Grande Fratello Vip 2020

Figlio d’arte, sin da piccolo si avvicina al mondo dello spettacolo. A soli 22 anni la sua prima esperienza in tv con La Fattoria, unico reality a cui ha preso parte prima del Grande Fratello Vip. Anche grazie alla presenza di sua madre, negli anni ha preso parte a numerose trasmissioni televisive. Indimenticabile, ad esempio, lo scherzo de Le Iene ad Alba Parietti, dove Francesco Oppini ha preso parte come complice. Francesco Oppini ha anche preso parte ad una puntata di Ballando con le stelle.

Tra le sue passioni, le macchine e lo sport. Passioni che sono poi diventate il suo lavoro. Oppini infatti lavora in un concessionario di automobili e fa l’opinionista e telecronista nella trasmissione Diretta Stadio su 7 Gold per le partite della Juventus, di cui è tifoso. Collabora anche con radio e giornali. Con la partecipazione al Gf Vip, spera di togliersi di dosso l’etichetta di “figlio di”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che in passato ha avuto una relazione con Alessia Fabiani prima e Francesca Gottardi poi. Attualmente è fidanzato con Cristina Tomasini. In passato Francesco Oppini ha vissuto purtroppo un drammatico momento. Nel 2006 era infatti fidanzato con una ragazza di nome Luana. Quest’ultima è stata coinvolta in un terribile incidente d’auto in cui ha perso la vita. Su Instagram il concorrente del Grande Fratello Vip è seguito da oltre 22mila persone.

