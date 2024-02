Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa in gara a Sanremo 2024

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa in gara a Sanremo 2024? Dopo aver scalato le classifiche italiane ed essere stata ribattezzata la nuova regina del pop italiano, Annalisa la scorsa estate ha anche coronato il suo sogno d’amore. Ha infatti sposato Francesco Muglia.

L’uomo, originario di Padova ma residente a Genova, è un manager di alto livello, vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere. Il marito di Annalisa ha studiato all’università di Padova e di Stoccolma, e ha ottenuto un master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80. La storia d’amore è stata lontana dai riflettori per molto tempo, tanto che molti pensavano che la cantante fosse single. I due, invece, si frequentano all’incirca da due anni.

Secondo alcune indiscrezioni si sarebbero conosciuti nel 2020 a Dubai in occasione dell’Expo. Annalisa era stata ospite di Costa Smeralda e tra i due sarebbe scoppiata la scintilla. Il marito, inoltre, gestisce anche i contenuti e i concerti sulla nave durante il Festival di Sanremo.

Sono seguiti due anni tra Milano, dove Annalisa ha una casa in Porta Venezia, e Genova, dove il marito Francesco Muglia ha una base logistica. Fonti vicine alla coppia raccontano anche che la madre di Francesco Muglia avrebbe contribuito a far avvicinare i due, da grande fan di Annalisa. La cantante e il marito hanno sempre preferito la riservatezza, tenendo la loro relazione lontana dai riflettori. Non stupisce, quindi, che anche per il loro matrimonio abbiano optato per la medesima soluzione.

Il matrimonio tra Annalisa e il marito Francesco Muglia è stato celebrato in gran segreto lo scorso 29 giugno nella Basilica di Assisi, in Umbria. La scelta del luogo non è casuale. Il prete che li ha sposati, Padre Giuseppe Sangrino, è un grande amico d’infanzia del marito di Annalisa.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.