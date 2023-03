Chi è Francesco Merola, il figlio di Mario ospite a Oggi è un altro giorno: età, moglie, padre, canzoni, carriera, figli

Francesco Merola è il figlio di Mario Merola, il noto cantante napoletano. Francesco è ospite, insieme alla moglie Marianna Mercurio, del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno. Classe 1970, è nato a Napoli. Si tratta dell’ultimo dei tre figli Mario Merola e di Rosa Serrapiglia, sposati dal 1964. Il suo nome deriva da Franco Franchi, grande amico del padre e suo padrino di battesimo.

Anche Francesco Merola fa il cantante. Nel 2001, ha vinto insieme al padre il Festival di Napoli con il brano L’urdemo emigrante. Ha portato in giro per l’Italia il tour Il lungo viaggio continua, sempre insieme al padre Mario, che si configurava come una rivisitazione del repertorio della canzone classica napoletana. Nel 2019 Francesco ha pubblicato il brano Parla cu’mme. Dopo la parte del padre, che si è spento nel 2008, Francesco Merola ha aperto nella sua Napoli un ristorante museo.

Marianna Mercurio

La moglie di Francesco Merola è Marianna Mercurio, anche lei ospite a Oggi è un altro giorno. La coppia, nonostante stia ancora insieme, ha vissuto un periodo di separazione a maggio 2021, annunciato dal cantante sui suoi canali social. La crisi è, infine, stata risolta alcuni mesi dopo. La donna è di origini napoletane ma vive nella Capitale. Francesco e Marianna condividono la passione per la musica e oggi sono molto affiatati.