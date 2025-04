Francesco, il Papa della gente: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Dopo la lunga degenza all’ospedale Agostino Gemelli a Roma, e il ritorno a Santa Marta per una convalescenza di due mesi, questa sera, giovedì 3 aprile 2025, Canale 5 propone la miniserie diretta da Daniele Luchetti Francesco, il Papa della gente, dedicata alla vita del Pontefice, già trasmessa nel 2016. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la vita di Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, nato da una famiglia di italo-argentini, dalla sua giovinezza trascorsa a Buenos Aires all’elezione a Papa il 13 marzo 2013, il quale attraversa in Argentina il periodo travagliato della dittatura di Jorge Rafael Videla. È il suo viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo.

Francesco, il Papa della gente: il cast

Abbiamo visto la trama di Francesco, il Papa della gente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rodrigo de la Serna: Jorge Mario Bergoglio da giovane

Sergio Hernández: Jorge Mario Bergoglio da anziano

Muriel Santa Ana: Alicia Oliveira

José Ángel Egido: Velez

Àlex Brendemühl: Franz Jalics

Mercedes Morán: Esther Ballestrino

Pompeyo Audivert: mons. Enrique Angelelli

Paula Baldini: Gabriela

Claudio De Davide: card. Tarcisio Bertone

Andrés Gil: padre Pedro

Maximilian Dirr: giovane prete

Marco Di Tieri: Quique

Streaming e tv

Dove vedere Francesco, il Papa della gente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.