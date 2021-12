Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi: lo speciale del Tg5 in esclusiva, Canale 5

Papa Francesco è protagonista questa sera, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 20.35 di uno speciale del Tg5 in esclusiva mondiale su Canale 5, dal titolo Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi. A quasi un anno dall’intervista trasmessa lo scorso gennaio su Canale 5, Papa Francesco torna a Mediaset per un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il Pontefice ha scelto di abitare e lavorare. Di seguito tutte le anticipazioni dello speciale.

Anticipazioni

Lo speciale TG5 dal titolo Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi, in onda su Canale 5 subito dopo il telegiornale delle 20, è curato dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona. Il Papa risponderà alle domande di quattro persone che hanno perso tutto, tranne la speranza di riscattarsi:

• Giovanna, una donna vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia.

• Maria, una senzatetto che ha vissuto anni per strada prima di essere accolta a Palazzo Migliori, il dormitorio del Vaticano gestito dalla Comunità di Sant’Egidio.

• Pierdonato, un ergastolano in carcere da 25 anni che, grazie allo studio e alla preghiera, ha capito i propri errori.

• Maristella, una scout di 18 anni, in rappresentanza di tutti quei ragazzi che con il lockdown si sono sentiti abbandonati e hanno perso i contatti con amici e compagni di scuola.

Papa Francesco, attraverso le telecamere Mediaset, indicherà ai suoi quattro ospiti e a tutti i telespettatori una strada per vivere questo Natale con gioia e speranza, volgendo lo sguardo soprattutto verso tutti gli “invisibili” delle nostre città. Un incontro straordinario dal quale emergeranno anche profonde riflessioni sui più importanti temi d’attualità.

Streaming e tv

Dove vedere Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo speciale del Tg5 questa sera, domenica 19 dicembre 2021, su Canale 5 dalle 20.35. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming o recuperarlo on demand in qualsiasi momento attraverso la piattaforma gratuita Mediaset Play.