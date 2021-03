Francesca Michielin, chi è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Chi è Francesca Michielin, la cantante del Festival di Sanremo 2021 in coppia con Fedez? Nonostante la giovane età, è una delle artiste italiane più amate e apprezzate. In coppia con Fedez partecipa alla 71esima edizione della kermesse musicale con il brano Chiamami per nome. Ma qual è la sua età, la carriera, le canzoni e la vita privata? Scopriamolo insieme.

Biografia

Nata nel 1995 a Bassano del Grappa, in Veneto, inizia ad appassionarsi alla musica da giovanissima, a nove anni infatti inizia a studiare pianoforte. La svolta per la sua carriera arriva quando a soli 16 anni vince X Factor: il talent la lancia nel mondo dei grandi. Francesca Michielin viene immediatamente messa sotto contratto da Sony Music ed è così che esce il suo primo EP con sei tracce, “Distratto”.

Nel 2012 calca per la prima volta il palco di Sanremo per duettare con Chiara Civello nel brano “Al posto del mondo”. Ottiene un grande successo con il brano “Cigno nero”, insieme a Fedez, che ottiene doppio disco di platino. Cura le musiche nello spettacolo teatrale “La ragazza con l’orecchino di perla” con Franco Battiato.

Nel 2014 viene selezionata per elaborare e cantare il brano “Amazing” per il film “The amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro”. Dopo aver conseguito la maturità classica all’Istituto Cavanis Passagno, Francesca Michielin ritorna a collaborare con Fedez nel brano “Magnifico”, un altro incredibile successo certificato cinque volte disco di platino.

Nel 2016 torna al Festival di Sanremo con un brano molto bello, Nessun grado di separazione, che si classifica al secondo posto. In quell’anno rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, piazzandosi solo 16esima. Negli ultimi anni sono arrivati altri due album con le prestigiose collaborazioni di Calcutta, Dardust, Tommaso Paradiso e Cosmo. Ha collaborato anche con Carl Brave, Cristina D’Avena, Charlie Charles, Davide Simonetta, Mahmood, Levante, Fabri Fibra, Måneskin, Max Gazzè e Coma Cose. La coppia Francesca Michielin e Fedez, dopo gli straordinari successi di Cigno Nero e Magnifico, tornano a cantare sul Palco dell’ Ariston con la canzone dal titolo Chiamami Per Nome.

Francesca Michielin vita privata: chi è il fidanzato

La cantante ha svelato che la sua prima canzone era un brano su un amore non corrisposto per il quale ha versato molte lacrime. Parlando invece della sua prima storia ha rivelato che era un amore possessivo e geloso. Dal 2020 è felicemente fidanzata con il chitarrista della band Selton, il brasiliano Ramiro Levy. Su Instagram è seguita da 687mila persone.

