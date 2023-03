Chi è Francesca Manzini, la conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti

Chi è Francesca Manzini, la conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti? Francesca è nata a Roma il 10 agosto 1990. Figlia del dirigente della Lazio, Maurizio. Ha lavorato in radio (RDS), recitato nel film di Carlo Verdone “Benedetta follia” e partecipato ad Amici Celebreties. Ma non solo: la ragazza, oggi 30enne, ha fatto la gavetta: “Ne ho fatta tanta – ha raccontato al settimanale Oggi -. Cantavo nelle birrerie a 30 euro a sera, poi per tre anni l’animatrice nei villaggi turistici. Ho preso tante ma tante porte in faccia” ma “la sofferenza per me è stata uno stimolo”.

Durante questi anni Francesca Manzini si è specializzata nelle imitazioni. In particolare di Maria De Filippi, Mara Venier, Asia Argento e Simona Ventura. Passione per le imitazioni nata quando aveva 15 anni. La “prima vittima”? La cantante francese Sylvie Vartan.

La ragazza ha poi un piano B: esperta in mediazioni finanziarie, in passato ha collaborato con uno studio legale di fama internazionale. Insomma, se con la tv non dovesse andare bene…

Vita privata, malattia e fidanzato

Francesca Manzini non ha nascosto un’infanzia “non facile” per l’anaffettività della famiglia e i disturbi alimentari avuti durante l’adolescenza. “Sono stata malata per anni – ha raccontato – prima l’anoressia, poi la bulimia. Arrivai a pesare 47 kg e non mi alzavo più dal letto”.

“Mi sono lasciata andare e poi mi sono aiutata da sola, perché ero sola, non avevo nessuno: ero una vagabonda, ho frequentato gente brutta e sono arrivata quasi al baratro, poi l’istinto di sopravvivenza ti sveglia”, ha raccontato a Verissimo. ”Se ho pensato a un gesto estremo? Può succedere. Mi sono sempre reinventata, sono rinata da sola. Ho subito dei lutti, anche il lutto di una persona viva, mio padre. Lui mi ha sempre visto come un fallimento, ma non lo odio”.

“Senza dolore non avrei capito molte cose, non sarei dove sono ora – ha aggiunto -. Senza questi periodi tosti non avrei potuto essere come sono adesso. Il rapporto con il mio corpo oggi? Mi piaccio, mi amo, mi trovo bella. E invito tutte le donne a sentirsi così. Quando ti vedi bella il tuo corpo splende”, ha detto.

Infine sulla sua vita privata Francesca Manzini ha rivelato di essere fidanzata: “Sono fidanzata con il Belén. Lo chiamo così perché è italo argentino, si chiama Juan, ha una grande pazienza. Non è facile trovare un uomo che crede in te e ti dice “spacca tutto”. Io ce l’ho”.

Social

Francesca è molto attiva sui social. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta diversi scatti, stories e video sulla sua vita privata e lavorativa. Inoltre “possiede” un canale YouTube (eccolo) non molto utilizzato ora è iniziata la grande avventura a Striscia la Notizia.