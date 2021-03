Chi è Francesca, la fidanzata di Achille Lauro (Sanremo 2021)

Chi è la fidanzata di Achille Lauro, l’ospite fisso del Festival di Sanremo 2021? Tanti italiani vedendo l’artista sul palco del teatro Ariston se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: Achille Lauro nei mesi scorsi è stato “beccato” insieme alla fidanzata Francesca. Mora e tatuata la ragazza è completamente sconosciuta al mondo dello spettacolo. L’affascinante brunetta che ha fatto perdere la testa ad Achille Lauro ha parlato in rarissime occasione, tralasciando i dettagli su come e quando i due si sono incontrati e innamorati. E’ stato il cantante a rivelare e confermare, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, che è ormai da anni felicemente fidanzato da anni con tale Francesca, appunto, una ragazza sua coetanea del tutto estranea al mondo della musica. Nelle foto sono i due ragazzi sono molto complici, si baciano e si abbracciano, lasciandosi andare a dei gesti che è difficile interpretare in altri modi. Non si sa, al momento, se i due si siano conosciuti prima della quarantena o se invece la loro conoscenza sia fresca.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è la fidanzata di Achille Lauro, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

