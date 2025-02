France: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda France, film del 2021 scritto e diretto da Bruno Dumont. Il film, con protagonista Léa Seydoux, è stato presentato in concorso al 74esimo Festival di Cannes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

France de Meurs è la giornalista di punta di una televisione privata francese, star del telegiornale del canale grazie al suo fascino e ai suoi servizi di grande impatto sulle zone di guerra. Tuttavia, quando vediamo il dietro le quinte dei suoi servizi, è chiaro come la sua preoccupazione non è solo la rigorosa verità giornalistica, bensì la messa in scena di sequenze che la mettano in mostra. La donna, costantemente seguita dalla sua cinica assistente Lou, è sposata con Fred e ha un figlio, Jojo, ma il suo rapporto con loro è molto teso, perché il suo lavoro occupa la maggior parte del suo tempo.

Una mattina, mentre accompagna il figlio a scuola, urta un giovane, Baptiste, un fattorino in scooter. L’evento viene immediatamente sfruttato dai social network e lei si rende conto della fragilità della sua popolarità. Sinceramente colpita dalla sorte di Baptiste, che ha mandato in ospedale, va a trovarlo e decide di aiutare la sua famiglia contro il parere del marito. Poi sprofonda nella depressione e decide di abbandonare l’antenna.

Si reca quindi in una clinica sulle Alpi, dove incontra Charles Castro, un giovane che si sta sottoponendo a una cura e che la seduce, per poi scoprire che si tratta di un giornalista senza scrupoli che l’ha ingannata per fare un servizio su di lei. Nonostante il giovane le dica di essersi davvero innamorato di lei, lei lo respinge violentemente, profondamente offesa per quanto accaduto.

France: il cast

Abbiamo visto la trama di France, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Léa Seydoux: France de Meurs

Benjamin Biolay: Fred de Meurs

Blanche Gardin: Lou

Alfred de Montesquiou: Alex

Emanuele Arioli: Charles Castro

Juliane Köhler: madame Arpel

Gaëtan Amiel: Jo

Jawad Zemmar: Baptiste

Marc Bettinelli: Lolo

Streaming e tv

Dove vedere France in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.