Forrest Gump: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Forrest Gump, film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, il film narra l’intensa vita di Forrest Gump, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, nato negli Stati Uniti d’America a metà degli anni quaranta e, grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diretto testimone di importanti avvenimenti della storia statunitense. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nel 1981. Forrest Gump, mentre attende un autobus seduto a una fermata di Savannah, racconta la storia della sua vita ad ascoltatori occasionali. Forrest nasce e cresce nel piccolo paesino di Greenbow, in Alabama, dove vive con la sola madre. Forrest è affetto da gravi problemi di postura, che lo costringono a portare delle protesi alle gambe, e soprattutto da uno sviluppo cognitivo lievemente inferiore alla media, per questo la madre lo cresce dicendogli che non dovrà mai permettere che gli altri si considerino superiori a lui e che come tali lo trattino. Nonostante l’iscrizione di Forrest alla scuola pubblica venga respinta a causa appunto del suo quoziente intellettivo, la madre, determinata nel dare al figlio le stesse opportunità degli altri bambini, riesce a farlo ammettere al prezzo di concedersi sessualmente al preside. Il primo giorno di scuola Forrest incontra sull’autobus la piccola Jenny, e i due diventano subito amici. Iniziano quindi diverse avventure che Forrest racconta dettaglio per dettaglio.

Forrest Gump: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Forrest Gump, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Forrest Gump

Robin Wright: Jenny Curran

Gary Sinise: Tenente Dan Taylor

Sally Field: signora Gump

Mykelti Williamson: Benjamin Buford “Bubba” Blue

Haley Joel Osment: Forrest Gump, Jr.

Michael Conner Humphreys: Forrest da bambino

Hanna R. Hall: Jenny da bambina

Mary Ellen Trainor: babysitter di Jenny

Geoffrey Blake: Wesley

Sonny Shroyer: coach Paul “Bear” Briant

Sam Anderson: preside Hancock

Afemo Omilami: sergente istruttore

Marlena Smalls: signora Blue, madre di Bubba

Siobhan Fallon Hogan: Dorothy Harris, autista dell’autobus

Tiffany Salerno: Carla

Marla Sucharetza: Lenore

Michael Jace: membro delle pantere nere

Michael Burgess: Cleveland

Dick Cavett: sé stesso

Lenny Herb: corridore

Rebecca Williams: infermiera alla fermata

Bill Roberson: uomo grasso alla fermata

Frasi

Abbiamo visto la trama e il cast di Forrest Gump, ma quali sono le frasi celebri del film? Eccone alcune:

Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose, dove va, cosa fa, dove è stata.

Quel giorno, non so proprio perché decisi di andare a correre un po’, perciò corsi fino alla fine della strada, e una volta lì pensai di correre fino la fine della città, e una volta lì pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell’Alabama, e cosi feci. Corsi attraverso tutto l’Alabama, e non so perché continuai ad andare. Corsi fino all’oceano e, una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre; quando ero stanco dormivo, quando avevo fame mangiavo, quando dovevo fare… insomma, la facevo!

Da quel giorno siamo sempre insieme Jenny e io, come il pane e il burro.

Non permettere mai a nessuno di dirti che è migliore di te, Forrest. Se Dio avesse deciso che fossimo tutti uguali avrebbe dato a tutti un apparecchio alle gambe.

Streaming e tv

Dove vedere Forrest Gump in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

