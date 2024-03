Folle d’Amore – Alda Merini: il cast (attori) completo del film tv

Qual è il cast (attori) completo di Folle d’Amore – Alda Merini, il film tv in onda su Rai 1 stasera, 14 marzo 2024? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Laura Morante: Alda Merini

Federico Cesari: Arnoldo Mosca Mondadori

Rosa Diletta Rossi: Alda da giovane

Sofia D’Elia: Alda da adolescente

Mariano Rigillo: Michele Pierri

Luca Cesa: Ettore Carniti

Alessandro Fella: Giorgio Manganelli

Giorgio Marchesi: dottor Enzo Gabrici

Francesca Beggio: Emilia Painelli Merini

Ludovico Succio: Giacinto Spagnoletti

Gianluca Bottoni: Nemo Merini

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Folle d’Amore – Alda Merini, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Quante puntate sono previste per Folle d’Amore – Alda Merini in onda su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola ed unica puntata: stasera, 14 marzo 2024, alle ore 21,30. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,35. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore.