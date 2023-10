Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano ospite a Domenica In, figli

Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, ospite a Domenica In su Rai 1? Flora Canto, come il marito, è un’attrice nata il 12 febbraio 1983. Romana d’origine, Flora è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da quest’anno inoltre è nel cast dei Fatti vostri.

Dopo essersi legata sentimentalmente con Enrico Brignano, nel 2017 ha dato alla luce la loro prima figlia, Martina e il 20 luglio 2020 è nato il loro secondogenito di nome Niccolò. Durante una serata all’Arena di Verona il 15 settembre 2021 Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo e lei ha risposto entusiasta “sì”! L’attore era all’Arena per il suo spettacolo Un’ora sola ti vorrei e d’improvviso si è inginocchiato davanti a Flora e le ha dato un anello: “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato”. I due si sono sposati nell’estate 2022.

Flora è una donna dalla personalità spumeggiante, ricca di passioni, ma ha avuto anche tante sfide da superare. Nata nel 1963, Flora sin da piccola ha dimostrato la sua passione per la recitazione, ha sempre saputo di voler fare l’attrice e ha iniziato a studiare durante il liceo, per poi passare alla gavetta tra casting e audizioni.

A 25 anni, Flora viene poi scelta per un’opera teatrale, precisamente per il remake di Vieni avanti cretino, dove debutta al fianco di Lino Banfi. Flora ha continuato a studiare canto, dizione e recitazione sperando di ottenere fama un giorno. Nel 2019 ha partecipato al programma Tale e Quale Show, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Da quest’anno è nel cast dei Fatti vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi.

Prima di legarsi sentimentalmente con Enrico Brignano, Flora ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia che l’ha portata nel mirino della cronaca rosa, in particolare quando Bisciglia ha partecipato al Grande Fratello e l’ha tradita con Simona Salvemini. Flora, nel 2009, ha poi partecipato a Uomini e Donne, uscendo dalla trasmissione dopo aver scelto Francesco Pozzessere, con il quale è stata legata fino al 2014. Quell’anno, poi, ha conosciuto Brignano, il loro è stato un vero colpo di fulmine, nonostante i 17 anni di differenza.

Nel 2017 è poi arrivata Martina, mentre nel 2020 Niccolò. Enrico Brignano e Flora Canto, dopo un lungo fidanzamento, si sono sposati nel 2022. Chi vuole seguire Flora può farlo su Instagram, dov’è seguita da centinaia di migliaia di follower.