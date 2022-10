Flesh and Blood: quante puntate, durata e quando finisce la miniserie su Rai 3

Quante puntate sono previste per Flesh and Blood, la miniserie di Rai 3? Appuntamento per due serate consecutive, il 6 e 7 ottobre 2022, in prima visione e in prima serata alle 21.15. Un insieme di mistery e dark comedy che esplora le dinamiche di una famiglia tra segreti, bugie, rivalità, tradimenti nascosti per anni. In tutto sono previsti quattro episodi, in onda per due sere consecutive, il 6 e il 7 ottobre 2022, alle ore 21.20. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi.

Prima puntata: giovedì 6 ottobre 2022

Seconda puntata: venerdì 7 ottobre 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Flesh and Blood? Appuntamento su Rai 3 per due sere consecutive, il 6 e il 7 ottobre 2022, alle ore 21.15. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, ognuno della durata di circa 50 minuti. In totale quindi circa due ore (pubblicità inclusa). Nel cast, Imelda Staunton, Francesca Annis e Stephen Rea.

Streaming e tv

Dove vedere Flesh and Blood in diretta tv e in streaming? La serie, come già anticipato, va in onda per due serate, il 6 e il 7 ottobre 2022, a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.