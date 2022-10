Flesh and Blood: trama, cast, personaggi, quante puntate, anticipazioni, orario e streaming della serie su Rai 3

Flesh and Blood è la serie in onda il 6 e il 7 ottobre 2022 su Rai 3 in prima visione. Una miniserie in due puntate molto avvincente, con un cast stellare formato da a Francesca Annis, Stephen Rea e Imelda Staunton. Un entusiasmante mistery che strapperà anche qualche risata. Ma vediamo insieme le anticipazioni, le puntate, il cast e dove vedere in streaming Flesh and Blood.

Trama

Un insieme di mistery e dark comedy che esplora le dinamiche di una famiglia tra segreti, bugie, rivalità, tradimenti nascosti per anni. Su Rai 3 arriva, in prima visione assoluta, la miniserie Flesh and Blood che andrà in onda in due prime serate il 6 e il 7 ottobre. Creata da Sarah Williams e diretta da Louise Hooper, la serie in quattro episodi racconta di Helen, Jake e Natalie, tre fratelli adulti, che rimangono sconvolti quando la loro madre, Vivien (Francesca Annis), vedova settantenne e benestante, perde la testa per Mark (Stephen Rea), medico di famiglia in pensione, anche lui vedovo e perfetto gentleman inglese, desideroso di sposarsi. I ricordi felici dell’infanzia di Helen, Jake e Natalie e la loro eredità, come la grande casa di famiglia che si affaccia sulla costa meridionale, sono all’improvviso messi a repentaglio dall’arrivo di Mark. E sulla spiaggia del Sussex succede qualcosa di grave… Realizzato da un team creativo tutto al femminile, Flesh and Blood è una riflessione sulla mascolinità tossica e sulle famiglie disfunzionali, piena di suspense e divertente.

Flesh and Blood: il cast

Vediamo insieme il cast della miniserie in onda su Rai 3. Si tratta di personaggi ognuno alle prese con i suoi segreti e le sue bugie. Scopriamo chi sono (da The Wom).

MARY (IMELDA STAUNTON)

Mary vive accanto alla casa di Vivien da prima che nascessero i suoi figli. Per lei, vivere da sola ha significato poter aiutare l’amica con la crescita dei figli e altre faccende domestiche. Mary per Vivien e la sua famiglia è sempre stata una spalla su cui piangere e un incredibile sostegno su cui poter contare sempre. Tranquilla e senza molte pretese, Mary si è accontentata della semplice amicizia di Vivien ma non aveva previsto che nella vita della donna potesse arrivare un altro uomo. Ovviamente, Mary desidera che Vivien sia felice ma è davvero Mark l’uomo giusto per lei?

VIVIEN (FRANCESCA ANNIS)

Alla soglia dei settant’anni, Vivien è sempre in forma, attraente e determinata a cogliere al volo ciò che la vita ha ancora da offrirle. È stata al fianco del marito e lo ha curato con dedizione fino alla fine. Vedova da 18 mesi, non vuole altro che godersi la libertà, quella che non ha avuto quando ha cresciuto i figli e ha gestito con successo una parruccheria.

Tuttavia, il suo matrimonio non è stato così felice come sembrava: nascondeva angosce e crepe. Ma da sei mesi un nuovo uomo le fa battere nuovamente il cuore: Mark. E Vivien sente di meritarsi finalmente un po’ di tranquillità e romanticismo, abbassando le sue difese.

JAKE (RUSSELL TOVEY)

Passionale, impulsivo e dal temperamento irascibile, Jake è figlio di Vivien. In forma e atletico, lavora come personal trainer. Ha nascosto per molto tempo alla moglie e alla famiglia i suoi crescenti debiti di gioco. E, quando la verità è venuta a galla, il suo matrimonio è andato in pezzi.

Tuttavia, Jake ama alla follia la moglie Leila e i due bambini da lei avuti, Maddie e Aaron, anche se ora vivono separati da lui. Ma Jake sta tentando di tutto per saldare i suoi debiti e riconquistare la fiducia di Leila. Ma farà tutto nel modo più sensato?

MARK (STEPHEN REA)

Mark è un uomo affascinante, impulsivo e sembra non nascondere le sue emozioni. Chirurgo in pensione, sta mettendo corpo e anima nella sua relazione con Vivien, riempiendola di regali e dolcetti. I figli di Vivien, però, dubitano delle sue reali intenzioni e della velocità con cui è progredita la loro relazione. Nessuno poi sembra davvero saper nulla sua sul passato. Cosa nasconde?

NATALIE (LYDIA LEONARD)

Fin da piccola, Natalie ha sempre sognato in grande: prima voleva diventare una ballerina, poi un’attrice e infine un’artista. Ma niente di tutto ciò si è mai avverato e ha finito con il lavorare come assistente personale di un promotore immobiliare. La figlia di Vivien si è però complicata la vita intrattenendo una relazione clandestina con Tony, il suo capo. Cosa che è determinata a tenere nascosta a tutta la sua famiglia.

HELEN (CLAUDIE BLAKLEY)

Helen è la terza figlia di Vivien. Non che sia prepotente ma ha una certa propensione a considerare migliore tutto ciò che fa o propone agli altri. Ciò l’ha favorita nel suo lavoro nell’amministrazione ospedaliera e nell’affrontare una sfida abbastanza complicata. Ma forse Helen fa troppo affidamento su un drink a fine giornata per rilassarsi e abbandonare lo stress. E, mentre il lavoro la consuma, non si rende conto del bivio a cui è arrivato il suo matrimonio con George e della strada che ha preso Lily, la figlia adolescente.

STELLA (SHARON SMALL)

Fiduciosa, indipendente, diretta e schietta, Stella è socia di uno studio legale che si occupa anche di affitti. Distaccata, senza figli e dal passato angoscioso, ha scelto di non evitare qualsiasi altra relazione sentimentale che non rispetti le sue condizioni. Le lezioni di fitness le hanno fatto conoscere Jake, diventato il suo personal trainer. Ma anche qualcos’altro. Riuscirà un’intesa nata per caso a trasformarsi in qualcosa di più intimo?

GEORGE (KEIR CHARLES)

George un tempo aveva aspirazioni artistiche. Ma le ha messe da parte per diventare il fedele marito di Helen e l’amorevole padre casalingo di Lily. Leale e impegnato, riversa quelle che erano le sue aspirazioni nella ristrutturazione di proprietà che la famiglia acquista per viverci o rivenderle. Il lavoro di Helen e i suoi modi prepotenti hanno finito per creare una incolmabile distanza nel loro matrimonio. George ha cominciato a cercar conforto in altro ma Helen non sembra nemmeno accorgersi della pericolosa deriva che ha preso.

LEILA (LARA ROSSI)

Determinata, autosufficiente e sexy, Leila sembra la perfetta mela di Jake. È riuscita a rimettere in riga la sua adolescenza inquieta ma pian piano Jake è tornato sulla vecchia strada. Così, quando ha scoperto i debiti che ha accumulato mettendo in pericolo la casa in cui vivevano, Leila lo ha buttato fuori. Madre leonessa, Leila vuole proteggere i figli dagli eccessi del padre. Ma il suo amore è ancora così forte da volergli concedere una seconda possibilità?

TONY (VINCENT REGAN)

Carismatico e pieno di bonomia, spavalderia e verve, Tony è un uomo che sa cosa fare. Nel corso degli anni, ha creato una fiorente società di sviluppo immobiliare e si gode i frutti del suo successo professionale. Anche sul fronte privato sembra avere tutto: una bella casa, una splendida moglie e due figlie adolescenti. Ah, già. Ha anche una relazione clandestina con Natalie. Ma fino a quando potrà continuare ad avere tutto e a evitare i conflitti personali? E a che costo?

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Flesh and Blood? In tutto due serate, il 6 e il 7 settembre 2022, con due episodi per ogni puntata. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: giovedì 6 ottobre 2022

Seconda puntata: venerdì 7 ottobre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Flesh and Blood in diretta tv e in streaming? La serie, come già anticipato, va in onda per due serate, il 6 e il 7 ottobre 2022, a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.