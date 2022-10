Flesh and Blood: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 6 ottobre 2022, su Rai 3 va in onda la prima puntata di Flesh and Blood, nuova miniserie di Rai 3 in due puntate, il 6 e il 7 ottobre in prima serata. La serie, composta in tutto da quattro episodi (due per puntata), racconta le vicende dei fratelli Helen, Jake e Natalie che sono sconvolti di sapere che la madre Vivien, vedova settantenne benestante, si è innamorata di Mark un medico di famiglia in pensione. Mark è un vedovo, un perfetto gentleman che non vede l’ora di risposarsi. Di seguito le anticipazioni, la trama e il cast della prima puntata di Flesh and Blood di oggi, 6 ottobre.

Anticipazioni: la trama di oggi

I tre figli adulti di Vivien restano scioccati dal sapere che si è innamorata di un uomo, un vedovo, medico in pensione. Nel secondo episodio in onda questa sera, Helen, Jake e Nnatalie non si capacitano che Vivien voglia vendere la loro casa d’infanzia per girare il mondo con Mark.

Flesh and Blood: il cast

Vediamo insieme il cast della miniserie in onda su Rai 3. Si tratta di personaggi ognuno alle prese con i suoi segreti e le sue bugie. Scopriamo chi sono (da The Wom). Tra gli attori ci sono i volti noti di Imelda Staunton e Russel Tovey.

Imelda Staunton è Mary

Russell Tovey è Jake

Claudie Blakey è Helen

Francesca Annis è Vivien

Lydia Leonard è Natalie

Stephen Rea è Mark

David Bamber è l’investigatore Doug Lineham

Karan Gill è Isaac Cory

Streaming e tv

Dove vedere Flesh and Blood in diretta tv e in streaming? La serie, come già anticipato, va in onda per due serate, il 6 e il 7 ottobre 2022, a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder. Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.