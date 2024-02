Chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli (ospite a Domenica In), figli, ex, età, anni

Sabrina Ferilli è ospite oggi pomeriggio a Domenica In, il contenitore pomeridiano di Mara Venier, per presentare la nuova fiction Gloria, in onda su Rai 1 da domani, che segna il ritorno della grande attrice sulla tv pubblica. Ma chi è il marito di Sabrina Ferilli? Si chiama Flavio Cattaneo è un noto dirigente del settore dei trasporti con un lungo passato nel mondo dell’imprenditoria in aziende del calibro di Telecom e della stessa Rai. Attualmente Cattaneo è vice presidente non esecutivo di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, fondatore di Itabus e membro del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali. Dal 2023 è amministratore delegato e direttore generale di Enel e vice presidente di Endesa.

Prima di conoscere l’attrice, Cattaneo ha sposato Cristina Goi, dalla quale ha avuto due figli. Anche la Ferilli veniva da un matrimonio: l’attrice aveva già compiuto il grande passo con Andrea Perone, un avvocato con cui convolò a nozze nel 2003. Riguardo al matrimonio, in un’intervista al Corriere della Sera del 2009, l’attrice dichiarò: “Non credo che la coppia sia alla base dello sviluppo di una vita o di una personalità. Certo stare con qualcuno che si ama è parte della nostra esistenza, ma non è detto si debba realizzare per forza. Nel rapporto a due, solo alcune cose sono istintive, altre sono invece difficili da realizzare. Ecco perché ogni coppia che dura, per me, è miracolosa. È il terzo mistero della vita, dopo la nascita e la morte”.

Ma conosciamo meglio il marito di Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo. Nato a Rho (Milano) nel 1963. Si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano e specializzato in finanza e direzione aziendale nel settore degli immobili presso la Sda Bocconi School of Management. Il suo percorso professionale ha preso avvio nel 1989 nel settore edilizio, e dopo un decennio di successi, ha assunto la carica di Commissario dell’Ente Fiera Milano, dove è stato anche Amministratore Delegato fino al 2003. Tra il 1998 e il 2001, ha ricoperto il ruolo di vice presidente di A2A (all’epoca AEM).

Con il governo Berlusconi, nel 2003 è stato Direttore Generale Rai, un incarico di rilievo che ha contribuito a plasmare il panorama televisivo italiano. Successivamente, dal 2005 al 2014, ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Terna, con rinnovi mandato per tre volte, il massimo consentito dall’azienda. Nel 2014, Cattaneo ha deciso di intraprendere una nuova sfida nel settore dei trasporti ad alta velocità su rotaia, entrando a far parte del Consiglio d’Amministrazione di Italo-Nuovo Trasporti Viaggiatori (NTV). Dal 2016 al 2017, è stato Amministratore Delegato di Telecom.

Nel dicembre 2018 viene nominato vicepresidente esecutivo di Italo. Il 2021 ha visto la fondazione di Itabus da parte di Flavio Cattaneo, un’azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, di cui detiene la maggioranza azionaria. In carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la prestigiosa onorificenza di Cavaliere del lavoro nel 2011. Nel dicembre dello stesso anno è stato nominato ‘uomo dell’anno’ dalla Staffetta quotidiana. Nel 2016, invece, è arrivata la nomina a ‘manager dell’anno’ a seguito di un sondaggio condotto da Milano-Finanza (all’epoca Cattaneo era dirigente del Gruppo Telecom Italia). Inoltre ha ricevuto il Premio Lombard Elite per aver fatto crescere la competitività dell’intero Paese.