Fire Squad – Incubo di fuoco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Fire Squad – Incubo di fuoco (titolo originale: Only the Brave), film del 2017 diretto da Joseph Kosinski. La pellicola, basata sull’articolo di GQ “No Exit” di Sean Flynn, racconta la vicenda di un gruppo di vigili del fuoco che combatterono per spegnere l’incendio di Yarnell Hill, avvenuto in Arizona nel 2013, in cui persero la vita 19 membri del gruppo. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I Granite Mountain Hotshots sono chiamati a sedare l’incendio di Yarnell Hill, a 30 miglia da Prescott. Guidando verso l’area, Eric dice al suo secondo in comando, Jesse, che si dimetterà e che lo consiglierà come sovrintendente. Camminando nella zona del fuoco, Eric dice a Brendan che lo aiuterà ad assicurarsi un trasferimento in modo da poter passare più tempo con la sua famiglia. L’equipaggio inizia un’ustione controllata per contenere il fuoco, ma una aereo cisterna lo scambia per un incendio secondario e lo spegne. L’equipaggio è quindi costretto a trasferirsi, ed Eric manda Brendan su un terreno più alto come punto di osservazione. Quando il vento improvvisamente si sposta, Brendan viene salvato da un’altra squadra di hotshot, che evacuano verso il quartier generale temporaneo. Il resto dell’equipaggio dei Granite Mountain Hotshots si dirige invece verso una zona sicura designata. Il fuoco prende velocità e salta nella zona di sicurezza, proseguendo verso i Granite Mountain Hotshots. L’equipaggio prepara una piccola zona di sicurezza ed Eric chiama aiuto aereo via radio, ma il tanker aereo manca la zona e perciò l’equipaggio dispiega i suoi rifugi antincendio personali compatti di emergenza. Mentre il fuoco divampa sopra l’equipaggio, le chiamate radio non ricevono risposta. Brendan sente la chiamata radio dal primo elicottero che raggiunge il sito: tutti i 19 membri del corpo sono morti. Le famiglie si riuniscono in una palestra della scuola di Prescott. Giunge la voce che solo uno è sopravvissuto, ma nessuna informazione su chi. Quando Brendan arriva in palestra, 19 famiglie scoprono immediatamente che i loro cari sono deceduti. Tre anni dopo, Brendan porta sua figlia all’albero di ginepro che è stato salvato dall’equipaggio

Fire Squad – Incubo di fuoco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fire Squad – Incubo di fuoco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josh Brolin: Eric “Supe” Marsh

Miles Teller: Brendan “Donut” McDonough

James Badge Dale: Jesse Steed

Alex Russell: Andrew Ashcraf

Dylan Kenin: Robert Caldwell

Geoff Stults: Travis Carter

Ryan Busch: Dustin DeFord

Taylor Kitsch: Chris MacKenzie

Sam Quinn: Grant McKee

Kenny Miller: Sean Misner

Thad Luckinbill: Scott Norris

Ben Hardy: Wade Parker

Nicholas Jenks: John Percin Jr.

Jake Picking: Anthony “Baby G.” Rose

Matthew Van Wettering: Joe Thurston

Geoff Stults: Travis Turbyfill

Ryan Jason Cook: William Warneke

Scott Haze: Clayton Whitted

Michael McNulty: Kevin Woyjeck

Brandon Bunch: Garrett Zuppiger

Jeff Bridges: Duane Steinbrink

Andie MacDowell: Marvel Steinbrink

Jennifer Connelly: Amanda Marsh

Natalie Hall: Natalie Johnson

Rachel Singer: sig.ra McDonough

Brytnee Ratledge: Juliann Ashcraft

Pell James: Claire Caldwell

Jenny Gabrielle: Desiree Steed

Barbie Robertson: Marsena Thurston

Jade Kammerman: Stephanie Turbyfill

Streaming e tv

Dove vedere Fire Squad – Incubo di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

