Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Stasera, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time. Dove vedere Fiori sopra l’inferno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Fiori sopra l’inferno streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live (o rivedere) i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale sei episodi): la prima lunedì 13 febbraio 2023; la terza e ultima lunedì 27 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 13 febbraio 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 20 febbraio 2023 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 27 febbraio 2023 OGGI

Quanto dura (durata) ogni puntata di Fiori sopra l’inferno? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).