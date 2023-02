Fiori sopra l’inferno: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Fiori sopra l’inferno, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale sei episodi). La prima lunedì 13 febbraio 2023; la terza e ultima lunedì 27 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 13 febbraio 2023

Seconda puntata: lunedì 20 febbraio 2023

Terza puntata: lunedì 27 febbraio 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Fiori sopra l’inferno? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Il set della fiction è stato allestito in Friuli Venezia Giulia, regione in cui è ambientata la storia. La fiction è stata girata a Tarvisio, Malborghetto, Camporosso, Val Saisera, Lago del Predil, Coccau, Pontebba ed Udine, ma alcune scene sono state girate anche in studio a Roma. Le riprese sono iniziate a fine marzo 2022 e si sono concluse a giugno dello stesso anno.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Fiori sopra l’inferno, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live (o rivedere) i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.