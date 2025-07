Fino all’ultimo indizio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Fino all’ultimo indizio (The Little Things), film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Los Angeles del 1990, il vice sceriffo della contea di Kern Joe “Deke” Deacon viene chiamato nel distretto della polizia della città per raccogliere prove forensi relative a un recente omicidio. Deacon, un ex detective messo sotto pressione per andare in pensione dai suoi superiori del dipartimento, accompagna il nuovo detective capo Jimmy Baxter sulla scena di un nuovo omicidio a Los Angeles. Deacon nota somiglianze tra il modus operandi del delitto con un vecchio caso di omicidio seriale che non è stato in grado di risolvere durante i suoi giorni come detective.

Quella stessa notte, una donna, Ronda Rathbun, viene seguita da un’auto mentre fa jogging verso casa e ne viene denunciata la scomparsa la mattina seguente. Baxter apprende dal capitano del distretto, Farris, che Deacon ha messo fine al suo matrimonio e ha subito un attacco di cuore a causa della sua intensa ossessione per il suo caso di omicidio irrisolto, e gli viene consigliato di non coinvolgere ulteriormente Deacon nelle indagini in corso. Deacon, tuttavia, si prende una settimana di ferie e affitta un appartamento a buon mercato a Los Angeles in modo da poter rimanere in città e aiutare a risolvere il caso di Baxter. La notte successiva, la polizia scopre il corpo di un’altra vittima di omicidio trascinato dall’acqua sotto un ponte. Baxter apprende dal suo partner che il modus operandi è coerente sia con il precedente omicidio sia con la serie di omicidi che Deacon non era stato in grado di risolvere: allora le vittime erano tutte prostitute pugnalate a morte e su cui non vi erano tracce di violenza sessuale. Deacon inizia a indagare su Albert Sparma, un potenziale sospetto che lavora in un negozio di riparazioni in prossimità degli omicidi. Sparma vanifica il tentativo di Deacon di pedinarlo; in seguito viene portato per un interrogatorio dove non collabora e schernisce i detective. L’uomo viene rilasciato dopo aver provocato Deacon.

Fino all’ultimo indizio: il cast

Abbiamo visto la trama di Fino all’ultimo indizio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: vice sceriffo Joe “Deke” Deacon

Rami Malek: Det. Jim Baxter

Jared Leto: Albert Sparma

Chris Bauer: Det. Sal Rizoli

Michael Hyatt: Flo Dunigan

Terry Kinney: capitano Carl Farris

Natalie Morales: Det. Jamie Estrada

Sofia Vassilieva: Tina Salvadore

Isabel Arraiza: Ana Baxter

Joris Jarsky: sergente Rogers

Glenn Morshower: capitano Henry Davis

Streaming e tv

Dove vedere Fino all’ultimo indizio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.