FINO ALL’ALBA TESTO – Fino all’alba è l’inno cantato questa sera, 2 febbraio 2022, da Arisa a Sanremo 2022. Si tratta di uno degli inni in gara per diventare quello ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l’esibizione di Arisa sul palco dell’Ariston si potrà scegliere l’inno preferito votando sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026 www.milanocortina2026.org. Ma vediamo insieme le parole della canzone:

Era un ragazzo come noi

Che aveva un sogno nel cassetto

Voleva essere un eroe

Senza costume né mantello

Sognava di toccar le nuvole

E di volare con le aquile

Ma lui poteva solo correre

E continuare a sognare

Siamo noi, siamo solo noi

Non c’è bandiera che ci limiti

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba

Velocità

e il vento che va

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba…

Fino all’alba…

E c’era un cielo limpido

Come dipinto col pastello

E quel ragazzo era un eroe

Ma senza maschera e mantello

Scendeva forte come un fulmine

Tra le montagne con le aquile

Aveva un cuore incontenibile

E gli occhi pieni di emozione

Se guardi, c’è un mondo di supereroi

Ragazzi …del mondo intorno a noi

Nei loro sguardi, è oggi che si ferma il tempo

Nei loro sogni, è lì che tutto trova un senso

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Fino all’alba la canzone di Arisa al Festival di Sanremo 2022 come Inno in gara per diventare quello ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma dove vedere le kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.