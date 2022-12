Filumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Filumena Marturano, una nuova versione dell’opera di Eduardo De Filippo. Protagonisti, due volti molto amati della fiction Rai: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Filumena Marturano (Vanessa Scalera) è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano (Massimiliano Gallo), un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.

Storia vera

Ma la storia raccontata da Filumena Marturano è vera? E’ successo realmente? Ve lo diciamo subito: no, non è realmente accaduta. Si tratta di una storia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, per il teatro. La prima attrice ad interpretare il personaggio di Filumena fu sua sorella Titina, che riprese questo ruolo anche nel film diretto da De Filippo nel 1951. Nel 1964 Vittorio De Sica prese ispirazione dall’opera per “Matrimonio all’Italiana”, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. In tv, questa è a quarta trasposizione: nel 1962 De Filippo ne diresse una con Regina Bianchi, a cui ne seguì una nel 2003, diretta da Cristina Pezzoli con Isa Danieli ed una nel 2010 diretta ed interpretata Massimo Ranieri, con Mariangela Melato.

Filumena Marturano: il cast

Abbiamo visto la trama di Filumena Marturano, ma qual è il cast completo del film-tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Scalera: Filumena Marturano

Massimiliano Gallo: Domenico Soriano

Francesco Russo: Michele, figlio maggiore di Filumena

Massimiliano Caiazzo: Riccardo, secondo figlio di Filumena

Giovanni Scotti: Umberto, terzo figlio di Filumena

Vittorio Viviani: l’avvocato Bruno Nocella

Anna Iodice: Diana, figlia di Bruno

Nunzia Schiano

Marcello Romolo

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Filumena Marturano su Rai 1? Così come le altre fiction che riportano in tv il teatro di De Filippo, anche Filumena Marturano è un film-tv, quindi composto da una sola ed unica puntata che andrà in onda stasera, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. La durata? Circa 100 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Filumena Marturano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.