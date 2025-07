Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 7 luglio 2025

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 7 luglio 2025.

Anticipazioni e ospiti

Le vacanze degli italiani e il giallo di Garlasco sono tra i temi della nuova puntata. Ad analizzare l’Italia vacanziera Francesca Pascale, Alba Parietti, i giornalisti Gigi Marzullo e Stefano Zurlo, con loro Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo. I protagonisti dello spazio di approfondimento sulla morte di Chiara Stasi saranno, in studio, Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e, in collegamento da Garlasco, al microfono di Vittorio Introcaso, l’esperto di scene del crimine e tecnico balistico Enrico Manieri.

Per i faccia a faccia di “Filorosso” sotto la lente di Manuela Moreno ci saranno Alessandro Di Battista, scrittore ed ex parlamentare e, in collegamento, il direttore Vittorio Feltri. Obiettivo, inoltre, sul Forum in Masseria, l’appuntamento con la politica, diventato un classico dell’estate, firmato da Bruno Vespa. A Manduria, in Puglia, Tommaso Giuntella ha incontrato gli ospiti dell’evento, tra loro il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. A parlarne, in studio, la scrittrice Barbara Alberti, Daniele Capezzone di Libero e Stefano Zurlo de Il Giornale, e, in collegamento, Luca Sommi de Il Fatto Quotidiano.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 7 luglio 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.