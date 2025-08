Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 4 agosto 2025

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 4 agosto 2025.

Anticipazioni e ospiti

L’attualità al centro della puntata di oggi. Tra gli ospiti della puntata il biologo ed ex generale dell’Arma dei Carabinieri, Luciano Garofano, il vicedirettore del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo e il presidente della Fondazione Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli. Spazio anche al caso della tentata estorsione all’attore Raoul Bova. Ne parleranno Francesca Pascale, i giornalisti Candida Morvillo e Stefano Zurlo, e le scrittrici Barbara Alberti e Michela Marzano.

L’allarme sul virus del West Nile sarà al centro dell’intervista di Manuela Moreno allo specialista in malattie infettive, Matteo Bassetti. Si affronterà anche l’estate degli italiani con Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo e Gigi Marzullo. Per gli aggiornamenti sul caso Garlasco interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi) e la criminologa Flaminia Bolzan.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 4 agosto 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.