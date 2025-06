Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 30 giugno 2025

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 30 giugno 2025.

Anticipazioni e ospiti

Il delitto di Garlasco, e la battaglia del DNA tra Stasi e Sempio, sarà al centro della nuova puntata di “Filorosso”. Ad aprire la puntata sarà un’intervista di Manuela Moreno al legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Si parlerà anche di diritti delle coppie dello stesso sesso e della manifestazione di Budapest con Francesca Pascale, Barbara Alberti e Vladimir Luxuria. Spazio anche al matrimonio celebrato a Venezia tra il miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez. In studio l’architetto Massimiliano Fuksas, e in collegamento da Ceppaloni, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 30 giugno 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.