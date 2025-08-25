Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 25 agosto 2025

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 25 agosto 2025.

Anticipazioni e ospiti

L’ex magistrato e politico Antonio Di Pietro sarà protagonista della nuova puntata di “Filorosso”. Con la conduzione di Manuela Moreno, il programma propone una puntata dedicata all’attualità italiana e internazionale. Con Antonio Di Pietro si parlerà della crescita della violenza giovanile, del recente sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano e del possesso di armi da parte dei cittadini. In apertura, spazio all’attualità internazionale con il confronto tra il direttore del “FattoQuotidiano.it” Peter Gomez, il direttore di “Domino” Dario Fabbri e il giornalista, già direttore Rai, Antonio Di Bella. Con il meteorologo Luca Mercalli, Manuela Moreno farà invece il punto sui recenti disastri ambientali che hanno colpito alcune regioni italiane. Un focus sull’emergenza sicurezza vedrà poi protagonisti l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, il consigliere regionale della Lombardia del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, il giornalista Carlo Cambi e la scrittrice Maura Gancitano. Spazio anche al caso della settimana, relativo alle polemiche sulla pagina Facebook “Mia moglie” con l’intervento, tra gli altri, dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace. Infine, per le ultime novità sul caso Garlasco, tornano gli avvocati Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio) e Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Rita Cavallaro, Massimo Lugli e Stefano Zurlo.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 25 agosto 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.