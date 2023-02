Sanremo 2023, l’esilarante reazione del figlio di Amadeus durante il monologo di Angelo Duro | VIDEO

Seduto a terra per far posto a Gianni Morandi, il figlio di Amadeus – in prima fila nella sala del teatro Ariston di Sanremo – quasi crolla dal sonno durante il monologo comico di Angelo Duro.

io come il figlio di Amadeus durante il monologo di Angelo Duro#Sanremo2023 #sanremo pic.twitter.com/Aw4wwfIZid — søfia🕷 (@rose_ndagger) February 9, 2023

L’ora era tarda e lo stesso artista se n’è lamentato, ironicamente, con il conduttore: “All’una meno dieci mi ha fatto uscire, ‘sto cretino”.

Prima di annunciarlo sul palco, Amadeus ha rivolto un invito “a chi si indigna, chi si scandalizza”: “Cambiate canale e andate a dormire! E’ una scelta libera. Non avete cambiato canale? Allora beccatevi Angelo Duro”. Tra i temi del suo intervento c’è il lavoro: “Sono felice perché ora dopo tanti anni ho un lavoro, quello di parlare in pubblico. E mi pagano pure. Sapevo che nella vita ce l’avrei fatta, per questo me la sono presa comoda”.

Angelo Duro ha parlato anche del suo rapporto con il fratello, poi con una provocazione si è denudato rimanendo in mutande: “Questa è trasgressione: fai la foto, non ho neanche un tatuaggio”, provoca, “sono pure astemio”.

Quando ha abbandonato il palco ha rivolto il dito medio al pubblico. Amadeus, tornato in scena, ha esordito: “Può essere l’inizio della sua carriera, e la fine della mia”.