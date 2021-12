Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: questa sera su Rai 3. Anticipazioni

Questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, Capodanno, su Rai 3 in prima serata va in onda il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, il tradizionale appuntamento durante le feste natalizie con l’arte circense alla sua massima espressione. Conduce Melissa Greta Marchetto. In tutto sono previste due prime serate, venerdì 24 (già trasmessa) e venerdì 31 dicembre (oggi) alle 21.05 su Rai 3. Vediamo le anticipazioni, i giochi e le esibizioni della serata di oggi, 31 dicembre, con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Anticipazioni e artisti

Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta; una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che, al termine della serata, consegnerà gli oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. Nella serata di fine anno, venerdì 31 dicembre alle 21.05 su Rai 3, Melissa Greta Marchetto presenterà la 44esima edizione del Festival del circo di Montecarlo. Un’altra ricca rassegna di numeri e artisti in gara tra loro per aggiudicarsi gli ambiti premi finali, consegnati dai principi Stephanie e Alberto II di Monaco.

Le luci della pista si accenderanno sul doppio trapezio volante dei Flying Tuniziani; sulle prodezze dei Martinez Brothers, artisti giovanissimi ma già entrati nel Guinness dei primati per le loro performance acrobatiche; sull’allegria della festa nuziale della Troupe Efimov, in un numero indimenticabile di salti acrobatici al tappeto elastico; sulla sensualità assoluta dell’innovativo numero di equilibrismo e contorsioni della bellissima Maria Saratch. Da non perdere i numeri equestri del Circo Knie, con il grande carosello di 30 cavalli condotti da Maicol Errani. Risate assicurate infine con la surreale clownerie del belga Elastic e, soprattutto, con il “Principe dei clown” Henry Ayala che, oltre a presentarci le sue gag irresistibili, ci stupirà con un numero impressionante di funambolismo.

Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: quante puntate

Abbiamo visto le esibizioni e gli artisti, ma quante puntate sono previste per il Circo di Montecarlo su Rai 3? In tutto il Festival Internazionale ci farà compagnia per due serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre alle 21.05 su Rai 3. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 24 dicembre 2021

Seconda puntata: venerdì 31 dicembre 2021

Streaming e tv

Appuntamento questa sera, 31 dicembre 2021, Capodanno, su Rai 3 dalle 21.05 con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, 503 in HD, 103 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire la diretta streaming su Rai Play o recuperare le esibizioni circensi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.