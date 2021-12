Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda questa sera su Rai 3? In tutto sono previste due prime serate, come da tradizione per la terza rete durante le festività natalizie. Appuntamento venerdì 24 dicembre 2021, vigilia di Natale, e venerdì 31 dicembre, ultimo dell’anno, in prima serata dalle 21.20 su Rai 3. Alla conduzione Melissa Greta Marchetto. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 24 dicembre 2021

Seconda puntata: venerdì 31 dicembre 2021

Durata

Quanto dura (durata) ogni serata con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo? L’inizio è previsto per le 21.20 su Rai 3, e finisce alle 23.40 circa, quindi due ore e mezza circa, pubblicità incluse. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta; una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che, al termine della serata, consegnerà gli oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro.

Streaming e tv

Appuntamento il 24 dicembre 2021, vigilia di Natale, e il 31 dicembre per Capodanno su Rai 3 dalle 21.20 con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, 503 in HD, 103 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire la diretta streaming su Rai Play o recuperare le esibizioni circensi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.