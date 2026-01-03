Festival del Circo di Montecarlo 2025 2026: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1, 3 gennaio. Anticipazioni, conduttori, ospiti, numeri, giocolieri, artisti, acrobati, cast, quante puntate, location, streaming

Questa sera, 3 gennaio 2026, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda e ultima puntata del Festival del Circo di Montecarlo, giunto alla 47esima edizione. Nato nel 1974 per volere del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’eccellenza circense mondiale. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni, ospiti, conduttori, numeri

Dopo la scomparsa del Principe Ranieri, questa eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che porta avanti con passione la tradizione del Festival arricchendola negli anni delle tendenze più moderne apportate per esempio da artisti provenienti da Le Cirque du Soleil o creando un Campionato Junior di talenti in erba, per dare risalto alle nuove generazioni del Circo che quest’anno presenteranno dei numeri davvero incredibili che faranno impallidire anche gli artisti veterani.

Questa di stasera è la seconda e ultima puntata, dopo l’appuntamento di sabato scorso. Le due serate sono condotte da Laura Barth e Alessandro Serena, divulgatore delle Arti Circensi all’ Università Statale di Milano ed appartenente ad una delle più importanti dinastie circensi italiane, gli Orfei. Anche quest’anno il pubblico potrà vivere l’atmosfera unica del Festival grazie alle interviste nel backstage, che offriranno uno sguardo privilegiato sulla preparazione, l’attesa e le emozioni degli artisti in gara. La sigla iniziale sarà arricchita da immagini di repertorio concesse da Teche Rai, come omaggio alla storia della manifestazione e ai suoi protagonisti.

La serata finale di stasera culminerà con l’assegnazione dei prestigiosi Premi Clown d’oro, d’Argento e di Bronzo, contesi da artisti che rappresentano l’eccellenza del circo mondiale nelle sue svariate discipline compresa la Clownerie.

Festival del Circo di Montecarlo 2025 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per il Festival del Circo di Montecarlo 2025 2026? Appuntamento su Rai 1 per due imperdibili sabati sera, dalle ore 21.30, il 27 dicembre 2025 e il 3 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 27 dicembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: 3 gennaio 2026 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere il Festival del Circo di Montecarlo in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 il 27 dicembre e il 3 gennaio dalle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.