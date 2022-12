Festival del Circo di Montecarlo 2022: il 31 dicembre su Rai 3. Anticipazioni, conduttrice

Questa sera, 31 dicembre 2022, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20 va in onda il meglio del Festival del Circo di Montecarlo. Un appuntamento tradizionale con il grande circo nella sera di Capodanno per la terza rete. Questa sera, per aspettare il 2023, verranno proposte le immagini rimontate dei più affascinanti appuntamenti della pista circense più famosa e amata dagli italiani nella sua 44esima edizione. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e conduttrice

Giocolieri, trapezisti, fantasisti, contorsionisti, acrobati e performer attuali e contemporanei si esibiscono in un’atmosfera magica che coinvolge adulti e bambini. Giochi di luce, musica e spettacolo accompagnano lo show circense che da sempre raccoglie di fronte allo schermo appassionati telespettatori. Appuntamento su Rai 3 il 31 dicembre 2022 alle 21.20. La conduttrice è Melissa Greta Marchetti.

Nel 2015 approda in Rai e il suo volto diventa ancora più popolare grazie alla sua entrata nel cast fisso di Quelli che il calcio nel ruolo di esperta del web. Nel 2017 conduce il Premio Bellisario, ma è nel 2018 che arriva la svolta, infatti viene scelta per condurre il Primafestival con Sergio Assisi. Nello stesso anno co-conduce la Partita del Cuore. L’anno dopo ritorna a Sanremo, ma per condurre il DopoFestival con Rocco Papaleo ed Anna Foglietta.

Tra gennaio e marzo 2021 conduce su Rai 2 Magazzini musicali in coppia con Gino Castaldo. Nel 2022 guida il FuoriFestival su Rai Play. Non solo tv e web. Melissa Greta è tra le voci di Rai Radio 2 dal 2017. Ha condotto Drive Time, Gli sbandati di Radio 2, Leggerissima Sera ed ha commentato le edizioni di Sanremo Giovani 2018 e 2019.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival del Circo di Montecarlo 2022? Appuntamento questa sera, 31 dicembre 2022 (Capodanno), su Rai 3 dalle 21.20. Potete seguirlo anche in streaming su Rai Play.