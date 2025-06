Festa della Repubblica 2025: su Rai 1 il concerto dal Quirinale

Festa della Repubblica 2025, il concerto dal Quirinale: a che ora, orario, streaming, tv, canale, maestro, orchestra

Oggi, 2 giugno 2025, su Rai 1 in occasione della Festa della Repubblica di cui si celebra il 79° anniversario va in onda il tradizionale concerto dal Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale. Protagonisti l’Orchestra del Teatro San Carlo e il direttore Riccardo Frizza. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Musicisti, orchestra, maestro

‘appuntamento si inserisce nella cornice di “Napoli Millenaria”, la rassegna che celebra i 2500 anni dalla fondazione della città, storico crocevia di culture e laboratorio del talento artistico, dalla quale parte anche il programma del concerto, che si estende dalla Scuola Napoletana alla tradizione musicale italiana reinterpretata con uno sguardo internazionale.

In apertura l’ouverture da Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, figura eminente di quel gusto settecentesco che la Scuola napoletana seppe esportare in tutta Europa. Segue l’Ouverture da L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, in cui Stendhal riconobbe l’eredità di Cimarosa innervata da una nuova spinta. La terza e ultima ouverture in programma è quella da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui il modello teatrale italiano si apre a una scrittura di respiro europeo.

Chiude il concerto la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, definita dall’autore «il lavoro più gaio che io abbia mai finora composto». Fu scritta durante il viaggio di formazione che Mendelssohn fece in Italia tra il 1830 e il 1831. E proprio guardando «la luce del mattino, il Vesuvio, il mare e la costa di Sorrento» il compositore scrisse alla sua famiglia: «Ora che mi ci sono avviato, penso di finire in Italia anche la “Sinfonia Italiana”; così porterei con me un eccellente bottino di quest’inverno».

Streaming e tv

Dove vedere il concerto dal Quirinale per la Festa della Repubblica 2025? Appuntamento su Rai 1 oggi, 2 giugno 2025, alle ore 17.50. In differita alle 20.30 su Radio3 e alle 21.15 su Rai5. Anche in streaming su Rai Play.