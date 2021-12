Festa di Natale – Una serata per Telethon: gli ospiti dello show su Rai 1

Questa sera, domenica 12 dicembre 2021, su Rai 1 dalle 21.20 va in onda lo show Festa di Natale – Una serata per Telethon, uno show dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro le malattie rare, nel corso della 32esima maratona di una settimana di Telethon sulle reti Rai. Al fianco di Mara Venier e Paolo Belli, che conducono la serata, molti ospiti amati dal pubblico. Ecco tutte le anticipazioni.

Ospiti

Padrona di casa è Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli. Tra gli ospiti di questo show dedicato alla raccolta a favore della ricerca ci saranno Stefano De Martino, Stefano Fresi, Edoardo Bennato, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D’angelo, Salvatore Esposito, Marco D’amore, Gemelli Di Guidonia, Paolo Conticini, Ron. Inoltre Nel corso della serata sarà presentato il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon, dal titolo “A Occhi aperti”, dalla regia di Mauro Mancini e realizzato da Movimento Film con Rai Cinema per Fondazione Telethon.

La maratona Telethon sulla Rai

Entra nel vivo la trentaduesima maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai. Una settimana non stop di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, partita ieri, con l’accensione del numeratore, durante la puntata di Ballando con le stelle, e che proseguirà fino a domenica 19 dicembre, quando a chiudere ufficialmente la trentaduesima edizione ci sarà Amadeus con la puntata de I Soliti Ignoti – Speciale Telethon, in programma alle 20.30 su Rai 1.

Anche quest’anno la maratona Telethon vedrà per tutta la settimana un’ideale staffetta sulle tre reti Rai, con il coinvolgimento delle trasmissioni Uno Mattina in famiglia condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi, Uno Mattina condotta da Monica Giandotti e Marco Frittella, Citofonare Rai2 condotta da Paola Perego e Simona Ventura, Domenica In condotta da Mara Venier, A ruota libera condotta da Francesca Fialdini, L’eredità condotta da Flavio Insinna, È sempre mezzogiorno condotta da Antonella Clerici, I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, La vita in diretta condotta da Alberto Matano con uno speciale il 16 dicembre, Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, Linea Verde condotta da Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese, Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone.

A condurre lo studio Telethon, inoltre, da venerdì 17 dicembre a domenica 19 dicembre, si alterneranno Tiberio Timperi, Benedetta Rinaldi, Gigi e Ross, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Vira Carbone, Lorena Bianchetti, Anna Falchi, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Andrea Lucchetta e Giorgia Cardinaletti, Francesca Fialdini.