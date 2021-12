Festa di Natale – Una serata per Telethon 2021: ospiti, cast, programma, Rai 1, Mara Venier, streaming, come donare

Festa di Natale – Una serata per Telethon è lo speciale in onda questa sera, domenica 12 dicembre 2021, su Rai 1 dalle 21.25 con Mara Venier e tanti ospiti. Si rinnova l’appuntamento sulle reti Rai con la settimana di sensibilizzazione della Fondazione che da molti anni è in primo piano per la ricerca contro le malattie rare. Fino al 31 dicembre sarà possibile donare con il numero solidale 45510. Il 12, 18 e 19 dicembre in oltre 3mila piazze in tutta Italia saranno presenti i banchetti con i Cuori di cioccolato che saranno distribuiti dai volontari. Ma chi sono gli ospiti di Festa di Natale – Una serata per Telethon? Ecco tutte le anticipazioni.

Ospiti

Entra nel vivo la trentaduesima maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai. Una settimana non stop di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, partita ieri, con l’accensione del numeratore, durante la puntata di Ballando con le stelle, e che proseguirà fino a domenica 19 dicembre, quando a chiudere ufficialmente la trentaduesima edizione ci sarà Amadeus con la puntata de I Soliti Ignoti – Speciale Telethon, in programma alle 20.30 su Rai 1.

Da non perdere dunque la prima serata di oggi, domenica 12 dicembre 2021, su Rai 1 con Festa di Natale – Una serata per Telethon. Padrona di casa è Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli. Tra gli ospiti di questo show dedicato alla raccolta a favore della ricerca ci saranno Stefano De Martino, Stefano Fresi, Edoardo Bennato, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D’angelo, Salvatore Esposito, Marco D’amore, Gemelli Di Guidonia, Paolo Conticini, Ron. Inoltre Nel corso della serata sarà presentato il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon, dal titolo “A Occhi aperti”, dalla regia di Mauro Mancini e realizzato da Movimento Film con Rai Cinema per Fondazione Telethon.

La maratona Telethon sulle reti Rai

Anche quest’anno la maratona Telethon vedrà per tutta la settimana un’ideale staffetta sulle tre reti Rai, con il coinvolgimento delle trasmissioni Uno Mattina in famiglia condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi, Uno Mattina condotta da Monica Giandotti e Marco Frittella, Citofonare Rai2 condotta da Paola Perego e Simona Ventura, Domenica In condotta da Mara Venier, A ruota libera condotta da Francesca Fialdini, L’eredità condotta da Flavio Insinna, È sempre mezzogiorno condotta da Antonella Clerici, I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, La vita in diretta condotta da Alberto Matano con uno speciale il 16 dicembre, Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, Linea Verde condotta da Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese, Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone.

A condurre lo studio Telethon, inoltre, da venerdì 17 dicembre a domenica 19 dicembre, si alterneranno Tiberio Timperi, Benedetta Rinaldi, Gigi e Ross, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Vira Carbone, Lorena Bianchetti, Anna Falchi, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Andrea Lucchetta e Giorgia Cardinaletti, Francesca Fialdini.

“La trentaduesima maratona arriva al culmine di due anni complicatissimi. La pandemia ha sconvolto le nostre vite, ha cambiato le nostre abitudini ma ci ha fatto anche capire, al di là di ogni ragionevole dubbio, apprezzare e riconoscere l’importanza prioritaria dell’investimento sulla ricerca, che ci ha dato speranza, una cura e un futuro”, commenta Luca di Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon. “Questo per Telethon, che è da sempre ambasciatore e produttore di una ricerca di eccellenza, è un traguardo importantissimo, perché capire il valore dell’investimento permette di generare nuova ricerca, sviluppare terapie innovative e in questo modo rispondere sempre meglio ai bisogni reali delle persone con malattie genetiche rare, migliorandone qualità della vita e attese. Tutto questo non sarebbe però possibile senza la generosità degli italiani e il grande aiuto della Rai. Ma la strada da percorrere è ancora lunga. Tutti noi, partner, donatori, volontari, ricercatori, siamo tasselli di un grande appassionato progetto che si rinnova ogni giorno e che ha un futuro ancora tutto da costruire”. L’edizione 2020 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 46 milioni e 218.821 euro destinati al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Festa di Natale – Una serata per Telethon 2021: come donare

Abbiamo visto gli ospiti e il cast di questa prima serata e di tutta la settimana di Telethon sulla Rai, ma come fare per donare? Ci sono varie possibilità. Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare per ricevere il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. È possibile richiedere il Cuore di cioccolato in oltre 3.000 piazze in tutta Italia dove saranno presenti i volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni. È possibile conoscere le piazze in cui saranno presenti i volontari visitando il sito telethon.it. Anche nella sezione shop.telethon.it è possibile richiedere i Cuori di cioccolato che sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel.

Inoltre fino al 31 dicembre, è attivo il numero solidale: 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.

Sarà poi possibile effettuare donazione con carta di credito. I possessori di carte Visa, MasterCard e American Express possono fare la loro donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso dal 1° novembre al 31 dicembre (02.34989500 dai cellulari e dall’estero).

E ancora, durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per scegliere di fare un dono a sostegno della ricerca. Per continuare a sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno è possibile attraverso il sito web con una donazione o scegliendo un prodotto solidale (shop.telethon.it/), oppure sottoscrivendo il programma di donazione regolare Io adotto il Futuro.