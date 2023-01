Fernanda Wittgens: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Fernanda Wittgens, il film-tv in onda su Rai 1 con protagonista Matilde Gioli? Ve lo diciamo subito: la fiction è in realtà un film-tv della durata di 100 minuti e andrà in onda in un’unica serata stasera, martedì 31 gennaio 2023, a partire dalle ore 21,25 su Rai 1 fino alle ore 23,30 quando inizierà Porta a Porta.

Streaming e tv

Dove vedere Fernanda Wittgens in diretta tv e live streaming? Il film-tv, come detto, va in onda stasera – martedì 31 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Fernanda Wittgens, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Rai 1? Come detto, Matilde Gioli interpreta la protagonista Fernanda Wittgens. Con lei tanti altri attori. Eccoli con i rispettivi ruoli:

Matilde Gioli: Fernanda Wittgens

Eduardo Valdarnini: Giovanni, giovane operaio

Maurizio Marchetti: Ettore Modigliani

Valeria Cavalli: Margherita Wittgens, madre di Fernanda

Sergio Grammatico: Adolfo Wittgens, padre di Fernanda

Francesca Beggio: Adele

Lavinia Guglielman: Zina

Beatrice Barillà: Maria Rosa

Christoph Hülsen: Hans Edler

Sergio Albelli: Paolo D’Ancona

Silvia Lorenzo: Mariuccia

Enea Barozzi: Giulio Cesare

Elia Mouatamid: Attilio

“Ho studiato le movenze e il modo di parlare di Fernanda per rappresentarla al meglio – ha raccontato Matilde Gioli a Tv Sorrisi e Canzoni -. “E mi sono documentata sull’epoca in cui ha vissuto: le leggi razziali, la guerra, il fascismo, i look. Quando si tratta di storie reali è doverosa una ricostruzione fedele. Così come abbiamo fatto in “Doc-Nelle tue mani” nelle puntate ambientate in piena pandemia”.