Fernanda Wittgens: trama (storia vera), cast, location, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 31 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il film tv Fernanda (Wittgens) diretto da Maurizio Zaccaro con protagonista Matilde Gioli. Amante dell’arte fin da piccola, nel 1928 la sua vita cambiò grazie all’incontro con Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca di Brera di Milano. Dopo che lui fu sollevato dall’incarico perché ebreo, lei vinse il concorso e divenne la prima donna a ricoprire un ruolo così importante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fernanda Wittgens è stata la prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne in Italia e in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso. Fin da bambina trascorreva le domeniche visitando i musei nella Milano di inizio Novecento in compagnia del padre Adolfo. Il coronamento del suo sogno è reso possibile dall’incontro nel 1928 con Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca di Brera. Un incontro che cambia la vita di Fernanda, assunta come “operaia avventizia”.

La giovane donna dimostra di saper e voler fare molto di più di quel che le spetterebbe e quando Ettore Modigliani viene sollevato da ogni incarico in quanto antifascista, lei prende il suo posto, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo così importante nella Pinacoteca. Pochi anni dopo l’Italia entra in guerra e salvaguardare le opere della galleria dai bombardamenti diventa un imperativo: nel giugno del 1940, Fernanda partecipa al primo trasferimento di alcune delle opere ospitate in Pinacoteca.

E non solo le opere troveranno una via di fuga: Fernanda si impegna in qualcosa di ancora più rischioso. All’oscuro anche della sua famiglia, contribuisce a far espatriare in Svizzera centinaia di ebrei destinati al campo di concentramento. Ma è proprio da un giovane collaborazionista che viene tradita e arrestata insieme alle sue amiche e collaboratrici. Fernanda viene condannata a quattro anni di carcere, poi ridotto a uno, ma la guerra è agli sgoccioli.

Storia vera

Abbiamo visto la trama del film tv su Fernanda Wittgens, ma qual è la storia vera? Nata nel 1903, Wittgens è stata una critica d’arte, una storica dell’arte, una museologa e docente italiana. Viene soprattutto ricordata per essere stata la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, oltre che la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo direttorio di un importante museo o galleria.

Nel 1928, dopo aver conosciuto Ettore Modigliani (ai tempi direttore della struttura), inizia a lavorare in Pinacoteca come “operaia avventizia”, dandosi subito da fare. Nel 1931, infatti, diventa assistente di Modigliani e nel 1933 ispettrice. Nel 1940, cinque anni dopo l’allontanamento di Modigliani in quanto antifascista, vince il corso e diventa direttrice della Pinacoteca: in quegli anni riesce a mettere in salvo numerose opere d’arte, ma sfrutta anche le proprie amicizie per dare una mano a numerose famiglie ebree e di perseguitati a fuggire dai nazisti. Nel 1944, viene arrestata e condannata a quattro anni di carcere. La famiglia riesce a farla scarcerare presentando un falso certificato di tisi: esce di prigione il 24 aprile 1945.

Nel 1946 torna ad affiancare Modigliani in Pinacoteca, con l’obiettivo di ricostruirla dopo i bombardamenti ed organizza visite guidate e didattiche per tutti, con l’accompagnamento esperti, tra cui lei stessa. Muore nel 1957; viene sepolta nel Cimitero Monumentale di Milano. Nel 2014 viene nominata Giusta tra le Nazioni, titolo che indica i non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah.

Fernanda Wittgens: il cast del film-tv

Abbiamo visto la trama (e storia vera) di Fernanda Wittgens, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Rai 1? Come detto, Matilde Gioli interpreta la protagonista Fernanda Wittgens. Con lei tanti altri attori. Eccoli con i rispettivi ruoli:

Matilde Gioli: Fernanda Wittgens

Eduardo Valdarnini: Giovanni, giovane operaio

Maurizio Marchetti: Ettore Modigliani

Valeria Cavalli: Margherita Wittgens, madre di Fernanda

Sergio Grammatico: Adolfo Wittgens, padre di Fernanda

Francesca Beggio: Adele

Lavinia Guglielman: Zina

Beatrice Barillà: Maria Rosa

Christoph Hülsen: Hans Edler

Sergio Albelli: Paolo D’Ancona

Silvia Lorenzo: Mariuccia

Enea Barozzi: Giulio Cesare

Elia Mouatamid: Attilio

“Ho studiato le movenze e il modo di parlare di Fernanda per rappresentarla al meglio – ha raccontato Matilde Gioli a Tv Sorrisi e Canzoni -. “E mi sono documentata sull’epoca in cui ha vissuto: le leggi razziali, la guerra, il fascismo, i look. Quando si tratta di storie reali è doverosa una ricostruzione fedele. Così come abbiamo fatto in “Doc-Nelle tue mani” nelle puntate ambientate in piena pandemia”.

Location

Ma dove è stato girato (location) il film-tv Fernanda Wittgens? Le location sono state scelte tra Roma, Civitavecchia e Milano. Numerose scene sono state girate all’interno della Pinacoteca di Brera, in cui si sono svolte alcune delle scene narrate.

Fernanda Wittgens: quante puntate

Quante puntate sono previste per Fernanda Wittgens su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction è in realtà un film-tv della durata di 100 minuti e andrà in onda in un’unica serata stasera, martedì 31 gennaio 2023, a partire dalle ore 21,25 su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Fernanda Wittgens in diretta tv e live streaming? Il film-tv, come detto, va in onda stasera – martedì 31 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.