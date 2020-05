Felicia Impastato: il cast del film sulla madre di Peppino

FELICIA IMPASTATO CAST – Stasera, venerdì 22 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Felicia Impastato, il film per la tv diretto da Gianfranco Albano che racconta la storia della battaglia condotta dalla madre di Peppino Impastato, Felicia Bartolotta, per la verità sulla morte del figlio, ucciso dalla Mafia. Nel ruolo principale, quello di Felicia Impastato, Lunetta Savino. Accanto a lei, in una lunga battaglia per scoprire la verità sul terribile assassinio del figlio, il fratello di Peppino, Giovanni, interpretato da Carmelo Galati. Ma qual è il cast completo del film Felicia Impastato? Di seguito l’elenco di tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Lunetta Savino – Felicia Impastato

Carmelo Galati – Giovanni Impastato

Barbara Tabita – Franca Imbergamo

Antonio Catania – Rocco Chinnici

Gaetano Aronica – Antonino Caponnetto

Giorgio Colangeli – dott. Ideale Del Carpio

Linda Caridi – moglie di Giovanni Impastato

Paride Benassai – cugino degli Impastato

Fabrizio Ferracane – Umberto Santino

Alessandro Idonea – Vito, amico di Peppino

Rosario Petix – Faro, amico di Peppino

Francesco Lamantia – amico di Peppino

Ettore Belmondo – Maresciallo Travali

Giovanni Cintura – Gaetano Badalamenti

Giuseppe Moschella – Maresciallo Seri

Alfredo Li Bassi – Salvatore Palazzolo

Alessandro Agnello – uomo di Badalamenti

Marco Feo – carabiniere

Paolo Mannina – giornalista

Streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere in tv e live streaming Felicia Impastato? Il film sulla madre di Peppino, ucciso dalla Mafia il 9 maggio 1978, va in onda oggi – venerdì 22 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire il film per la tv anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay? Semplice: una volta sul sito, accedere alla sezione dirette e poi Rai 1.

