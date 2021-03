Fedez, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Sono in pochi a non sapere chi è Fedez, cantante in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano Chiamami per nome. Marito di Chiara Ferragni, influencer e autore di canzoni di grande successo, Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) è alla sua prima esperienza come Big del Festival. Partecipa alla 71esima edizione della kermesse musicale con Francesca Michielin, con la quale in passato ha realizzato alcuni brani popolarissimi come Cigno nero e Magnifico.

Biografia e carriera

Il rapper, classe 1989, all’anagrafe Federico Lucia, è nato a Milano il 15 ottobre del 1989. Cresciuto a Buccinasco, frequenta il Liceo Artistico, ma non termina gli studi. Ha pubblicato il suo primo EP a 18 anni e nel 2011 pubblica due album “Penisola che non c’è” e “Il mio primo disco da venduto”. Si fa conoscere pubblicando i suoi brani anche su Youtube.

Un primo grande successo di pubblico arriva nel 2013 con Cigno Nero, con Francesca Michielin. Nel 2014 arriva la collaborazione con J-Ax, con cui fonda l’etichetta Newtopia (che ha lanciato Fabio Rovazzi e in cui inserita anche la fidanzata Karen Kokeshi). Per anni Fedez è stato giudice del talent X Factor. Nel 2014 esce Pop-Hoolista, l’album consacrazione certificato per due volte disco di platino. Da qui escono due singoli, entrambi duetti: “Magnifico” con Francesca Michelin e “L’amore eternit” con Noemi. Nel 2016 parte la collaborazione di Fedez con J-Ax che dà vita a un disco: Comunisti col Rolex, da cui vengono estratti tre singoli: “Vorrei ma non posto”, “Assenzio” e “Senza Pagare”. Nell’estate 2018 avviene l’ultima collaborazione con J-Ax, i due pubblicano “Italiana”, dopodiché la loro collaborazione si arresta per motivi ancora mai ben chiariti. Fedez nel 2018 pubblica Paranoia Airlines. Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome.

Fedez vita privata: Chiara Ferragni

Sposato con Chiara Ferragni nel 2018, ha un figlio Leone e presto ne avrà un altro: suo moglie infatti è incinta. Ma nella vita privata di Fedez non c’è stata solo la nota imprenditrice digitale. Fedez in passato infatti ha avuto una lunga liaison con Giulia Valentina, web influencer piuttosto nota nel mondo dei social, a cui è stato legato per oltre un anno. In seguito, ha avuto una relazione con la dj australiana Tiger Lily, interrotta dopo alcuni mesi.

La relazione con Chiara Ferragni parte nel 2016: lui l’aveva citata nel suo brano Vorrei ma non posto (‘Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton / Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John’). Nel giugno 2017 Fedez le fa una romantica proposta di matrimonio durante un suo concerto all’Arena di Verona, e poco tempo più tardi i due annunciano di aspettare il loro primo figlio. Il 19 marzo 2018 è nato il piccolo Leone e il 1 settembre dello stesso anno i due sono convolati a nozze, con un matrimonio a Noto che ha catalizzato l’attenzione dei media per settimane e settimane per la sfarzosità dell’evento. Nei mesi scorsi Chiara Ferragni ha annunciato di essere in dolce attesa: presto dunque i Ferragnez avranno un altro figlio. Molto attivo sui social, Fedez è un vero e proprio influencer. Su Instagram è seguito da 11 milioni 600mila persone.

