Chi è Federica Mallus, la tentatrice di Temptation Island 2020

Chi è Federica Mallus, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? Si tratta di una modella famosa e molto bella, che ha già partecipato a Miss Italia e Miss Mondo. Inoltre Federica è mamma di una bambina di 11 anni. Ma chi è Federica Mallus? Quanti anni ha? Qual è la sua carriera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nata a Cagliari, vive a Quartu Sant’Elena, ed ha una figlia di undici anni. Fa la modella di professione e studia Economia aziendale all’università. Tra le sue principali esperienze quelle di Miss Italia e Miss Mondo. Quest’anno partecipa a Temptation Island 2020 in qualità di tentatrice. Riuscirà a far impazzire qualche fidanzato presente nel villaggio?

In una recente intervista, Federica Mallus ha dichiarato: “Se i miei bagagli potessero parlare, mi implorerebbero di farli riposare un attimo: negli ultimi mesi non hanno tregua, tra aeroporti, treni, taxi, hotel e soste brevissime a casa giusto per un cambio di biancheria e la immediata ripartenza”. Qualche anno fa, la tentatrice di Temptation Island decise di prendersi una pausa dalla sua carriera di modella, probabilmente per concentrarsi su sua figlia, avuta 11 anni fa.

Poi ha deciso di riprendere in mano la sua carriera e tornare a lavorare nel mondo della moda. Al momento viaggia spesso tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel corso dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, la Mallus ha percorso il Red Carpet e ha ottenuto grandi apprezzamenti. Il suo profilo Instagram ufficiale è attualmente seguito da oltre 21mila persone.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Federica Mallus, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

