Chi era Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi ospite a Sanremo 2025

Chi era Fausto Pinna, il marito (compagno) di Iva Zanicchi ospite a Sanremo 2025

Chi era Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi? La grande cantante è ospite questa sera, 13 febbraio, al Festival di Sanremo 2025 per ricevere il premio alla carriera. Una delle voci più belle di sempre della musica italiana, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston e che anzi proprio a Sanremo ha avuto la sua consacrazione artistica.

Fausto Pinna è morto quest’estate all’età di 74 anni. Era un noto produttore musicale. I due stavano insieme da oltre 30 anni. In realtà non erano sposati, per cui è più corretto definirlo compagno. Da tempo Fausto era malato.

I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora non si sono più lasciati. Nato in Sardegna, Fausto era un produttore musicale: dietro l’album dell’artista emiliana, Care Colleghe, c’è infatti il suo nome. Una collaborazione nata proprio nel 1987 e da lì è scoppiato l’amore. Fausto Pinna è sempre stato molto riservato.

Come detto Iva Zanicchi e Fausto non si sono mai sposati. “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta…”. Un amore forte che va avanti da tanti anni, anche se non si sono mai sposati. La cantante ha raccontato che si sono stati momenti di gelosia: “Una volta l’ho visto mentre guardava una, un troi*ne, scusate eh. Mi dice: “Vado a fumare”. Vedo che esce anche lei. Sono arrivata dietro di loro e, prima ancora che potessero dirsi “Buonasera”, dico: “Signora, lo vuole? Se lo prenda pure”. Io non l’ho mai tradito. Certo, gli uomini belli li guardo, anche adesso. Sono rimasta casta fino a 26 anni, anche perché ero anche imbranata, venivo dalla provincia. Poi ho recuperato”, aveva dichiarato la cantante ospite oggi a Sanremo 2025.

Negli ultimi tempi il compagno di Iva Zanicchi si era ammalato, un tumore al polmone. “Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l’aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita invece… Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora”, aveva dichiarato la cantante. Poi la morte di Fausto Pinna sopraggiunta l’8 agosto 2024.