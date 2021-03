Fausto Leali ospite a Sanremo 2021: biografia, moglie e cachet per il Festival

Fausto Leali è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è il cantante protagonista della seconda puntata della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda stasera, mercoledì 2 marzo, su Rai 1.

Biografia

Nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1944 e conosciuto con il soprannome di “negro bianco” per via della sua potente voce, Fausto Leali inizia la sua carriera già a 14 anni quando ottiene un ingaggio nell’orchestra di Max Corradini. A 16 anni, invece, entra nell’orchestra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami. il primo 45 giri, pubblicato con il nome di Fausto Denis, arriva nel 1961, mentre il primo vero successo arriva nel 1967 con il brano A chi.

L’anno seguente partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Deborah, con la quale si classifica al quarto posto. Poco dopo incide un altro brano di successo, Angeli negri, mentre nel 1969 Fausto Leali torna nuovamente a Sanremo con la canzone Un’ora fa, ottenendo un altro quarto posto. Gli anni successivi lo vedono di nuovo al Festival in tre edizioni, mentre nel 1976 torna in classifica con il brano Io camminerò.

Nel 1987 è ancora all’Ariston con la canzone Io amo, ottenendo ancora una volta un quarto posto, mentre l’anno seguente torna alla kermesse con Mi manchi. Nel 1989 Fausto Leali vince il Festival di Sanremo con Ti lascerò cantata in coppia con Anna Oxa. Farà ritorno al Festival in altre occasioni, tra cui nel 1999 dove si presenta in coppia con Luisa Corna, ottenendo un quarto posto con il brano Ora che ho bisogno di te.

Negli anni duemila cerca di rilanciare la propria immagine partecipando prima al reality Music Farm e poi al talent show di Rai 1 Tale e quale show. Nel 2017 è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, mentre l’anno successivo è giurato e coach di Ora o mai più. Di recente ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dal quale è stato squalificato dopo aver utilizzato il termine “negro” nei confronti del fratello di Mario Balotelli, Enock.

Fausto Leali, la vita privata: la moglie e i figli

Fausto Leali si è sposato tre volte. La sua prima moglie è Milena Cantù, ex di Adriano Celentano, con la quale ha avuto due figlie, Samantha e Deborah. Il cantante, poi, si è risposato con Claudia Cocomello, con la quale ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. La terza e attuale moglie di Fausto Leali è Germana Schena, vocalist più giovane di 30 anni del cantante.

Cachet Sanremo 2021

Non è chiaro se Fausto Leali, così come altri ospiti della kermesse, abbia percepito o meno un cachet per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. I compensi, infatti, non sono stati resi noti dalla Rai anche se sono diverse le indiscrezioni uscite a riguardo. Secondo rumors sempre più insistenti, infatti, Fiorello e Ibrahimovic, presenti in tutte le serate del Festival, dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre alcune co-conduttrici dovrebbero avere un cachet di 25mila euro.

