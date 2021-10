Fast & Furious 8: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 28 ottobre 2021, su Italia 1 dalle ore 21.20 va in onda il film Fast & Furious 8, pellicola del 2017 diretta da Gary Gray e ottavo capitolo dell’omonima e popolarissima saga. Protagonisti sono Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham e Kurt Russell, per una pellicola tutta adrenalina. La pellicola è dedicata ancora una volta a Paul Walker, star della saga, scomparso nel 2013: nel film il suo volto viene mostrato in una fotografia. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Fast&Furious 8.

Trama

Dopo aver consegnato Deckard Shaw alla giustizia, Letty si gode la luna di miele con Dominic a Cuba, ormai ha recuperato la memoria e vuole godersi la vita. Dom in vacanza si è già guadagnato la stima di un racer locale e viene contattato da una donna misteriosa, Chiper, che ha preso in ostaggio la sua ex fiamma, Elena Neves e il figlio nato dalla loro storia. La donna vuole che Dom l’aiuti con i suoi piani altrimenti farà male alla sua famiglia. Intanto Luke Hobbs chiede alla squadra di piloti e a Dom di aiutarlo in un’impresa pericolosa: recuperare un potete ordigno, la stessa bomba che Chiper invece gli chiederà di rubare e Dom, sotto ricatto, tradirà il team. Hobbs, a causa di Dom, finirà in prigione e qui incontra Shaw.

Fast & Furious 8: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Fast & Furious 8? Tra i protagonisti del film spicca il nuovo ingresso, Charlize Theron. Nel cast di questo ottavo capitolo anche Kurt Russell (già apparso nel settimo) nei panni dell’agente speciale Frank Petty e Helen Mirren (anche lei una novità) in quelli di Magdalene Shaw, la madre del personaggio interpretato da Jason Statham. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vin Diesel è Dominic Toretto

Dwayne Johnson è Luke Hobbs

Jason Statham è Deckard Shaw

Michelle Rodriguez è Letty Ortiz

Tyrese Gibson è Roman Pearce

Chris Bridges è Tej Parker

Nathalie Emmanuel è Ramsey

Kurt Russell è Frank Petty

Scott Eastwood è Eric Reisner

Charlize Theron è Cipher

Helen Mirren è Magdalene Shaw

Kristofer Hivju è Rhodes

Elsa Pataky è Elena Neves

Trailer

Di seguito il trailer in italiano di Fast & Furious 8, questa sera su Italia 1 dalle 21.20.

Streaming e tv

Dove vedere l’ottavo film di Fast & Furious? La pellicola viene riproposta in prima serata su Italia 1 stasera, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.