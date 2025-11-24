Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 22:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fast e Furious 8: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Fast e Furious 8: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 24 novembre 2025, su Italia 1 dalle ore 21,20 va in onda il film Fast e Furious 8, pellicola del 2017 diretta da Gary Gray e ottavo capitolo dell’omonima e popolarissima saga. Protagonisti sono Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham e Kurt Russell, per una pellicola tutta adrenalina. La pellicola è dedicata ancora una volta a Paul Walker, star della saga, scomparso nel 2013: nel film il suo volto viene mostrato in una fotografia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver consegnato Deckard Shaw alla giustizia, Letty si gode la luna di miele con Dominic a Cuba, ormai ha recuperato la memoria e vuole godersi la vita. Dom in vacanza si è già guadagnato la stima di un racer locale e viene contattato da una donna misteriosa, Chiper, che ha preso in ostaggio la sua ex fiamma, Elena Neves e il figlio nato dalla loro storia. La donna vuole che Dom l’aiuti con i suoi piani altrimenti farà male alla sua famiglia. Intanto Luke Hobbs chiede alla squadra di piloti e a Dom di aiutarlo in un’impresa pericolosa: recuperare un potete ordigno, la stessa bomba che Chiper invece gli chiederà di rubare e Dom, sotto ricatto, tradirà il team. Hobbs, a causa di Dom, finirà in prigione e qui incontra Shaw.

Fast e Furious 8: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Fast e Furious 8? Tra i protagonisti del film spicca il nuovo ingresso, Charlize Theron. Nel cast di questo ottavo capitolo anche Kurt Russell (già apparso nel settimo) nei panni dell’agente speciale Frank Petty e Helen Mirren (anche lei una novità) in quelli di Magdalene Shaw, la madre del personaggio interpretato da Jason Statham. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vin Diesel è Dominic Toretto
  • Dwayne Johnson è Luke Hobbs
  • Jason Statham è Deckard Shaw
  • Michelle Rodriguez è Letty Ortiz
  • Tyrese Gibson è Roman Pearce
  • Chris Bridges è Tej Parker
  • Nathalie Emmanuel è Ramsey
  • Kurt Russell è Frank Petty
  • Scott Eastwood è Eric Reisner
  • Charlize Theron è Cipher
  • Helen Mirren è Magdalene Shaw
  • Kristofer Hivju è Rhodes
  • Elsa Pataky è Elena Neves

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 8 in diretta tv e live streaming? La pellicola viene riproposta in prima serata su Italia 1 stasera, 24 novembre 2025, alle ore 21,20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 novembre
TV / Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 novembre
TV / Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della quarta puntata
TV / Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della sesta puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 24 novembre 2025
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Il Commissario Ricciardi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
Spettacoli / Enzo Iacchetti denunciato dall’Ucei per istigazione all’odio razziale: "Antisemitismo degno di Hitler"
Ricerca