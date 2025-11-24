Fast e Furious 8: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 24 novembre 2025, su Italia 1 dalle ore 21,20 va in onda il film Fast e Furious 8, pellicola del 2017 diretta da Gary Gray e ottavo capitolo dell’omonima e popolarissima saga. Protagonisti sono Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham e Kurt Russell, per una pellicola tutta adrenalina. La pellicola è dedicata ancora una volta a Paul Walker, star della saga, scomparso nel 2013: nel film il suo volto viene mostrato in una fotografia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver consegnato Deckard Shaw alla giustizia, Letty si gode la luna di miele con Dominic a Cuba, ormai ha recuperato la memoria e vuole godersi la vita. Dom in vacanza si è già guadagnato la stima di un racer locale e viene contattato da una donna misteriosa, Chiper, che ha preso in ostaggio la sua ex fiamma, Elena Neves e il figlio nato dalla loro storia. La donna vuole che Dom l’aiuti con i suoi piani altrimenti farà male alla sua famiglia. Intanto Luke Hobbs chiede alla squadra di piloti e a Dom di aiutarlo in un’impresa pericolosa: recuperare un potete ordigno, la stessa bomba che Chiper invece gli chiederà di rubare e Dom, sotto ricatto, tradirà il team. Hobbs, a causa di Dom, finirà in prigione e qui incontra Shaw.

Fast e Furious 8: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Fast e Furious 8? Tra i protagonisti del film spicca il nuovo ingresso, Charlize Theron. Nel cast di questo ottavo capitolo anche Kurt Russell (già apparso nel settimo) nei panni dell’agente speciale Frank Petty e Helen Mirren (anche lei una novità) in quelli di Magdalene Shaw, la madre del personaggio interpretato da Jason Statham. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vin Diesel è Dominic Toretto

Dwayne Johnson è Luke Hobbs

Jason Statham è Deckard Shaw

Michelle Rodriguez è Letty Ortiz

Tyrese Gibson è Roman Pearce

Chris Bridges è Tej Parker

Nathalie Emmanuel è Ramsey

Kurt Russell è Frank Petty

Scott Eastwood è Eric Reisner

Charlize Theron è Cipher

Helen Mirren è Magdalene Shaw

Kristofer Hivju è Rhodes

Elsa Pataky è Elena Neves

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 8 in diretta tv e live streaming? La pellicola viene riproposta in prima serata su Italia 1 stasera, 24 novembre 2025, alle ore 21,20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su Mediaset Infinity.